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20 ноября 2024, 12:23 Читати українською

Биткоин снова обновил исторический максимум после недельной коррекции

Биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции. Первая криптовалюта выросла до отметки в $94 тыс. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные торгов.

Биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции.

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Вечером 19 ноября биткоин резко вырос на фоне нескольких положительных для криптовалют новостей. Во-первых, в СМИ сообщалось о том, что компания Дональда Трампа рассматривает покупку криптокомпании Bakkt.

Также новый президент США избрал на должность министра торговли Говарда Лютника. Это CEO Cantor Fitzgerald и поклонник криптовалют, а его компания также управляет резервами Tether.

Также вчера, фондовая биржа NASDAQ начала торговлю опционами на BlackRock bitcoin ETF (IBIT).

После обновления максимума, биткоин отскочил вниз, но к утру 20 ноября снова растет.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:46
#
Може 100 і не дістати — цього разу:)))
+
0
milon
milon
20 ноября 2024, 15:19
#
Даже на фоне новостей о ядерной войне биткоин растет, при благоприятных условиях он бы давно уже улетел за 100
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 15:52
#
Перемога Трампа зіграла ключову роль:)))
+
0
Prya
Prya
20 ноября 2024, 15:28
#
Лично моё мнение, опираясь на технический характер свечи — пробой вверх ста мы ещё увидим, смотрим в ту сторону, во всяком случае
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