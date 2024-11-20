Биткоин снова обновил исторический максимум после недельной коррекции

Биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции. Первая криптовалюта выросла до отметки в $94 тыс. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные торгов.

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Вечером 19 ноября биткоин резко вырос на фоне нескольких положительных для криптовалют новостей. Во-первых, в СМИ сообщалось о том, что компания Дональда Трампа рассматривает покупку криптокомпании Bakkt.

Также новый президент США избрал на должность министра торговли Говарда Лютника. Это CEO Cantor Fitzgerald и поклонник криптовалют, а его компания также управляет резервами Tether.

Также вчера, фондовая биржа NASDAQ начала торговлю опционами на BlackRock bitcoin ETF (IBIT).

После обновления максимума, биткоин отскочил вниз, но к утру 20 ноября снова растет.

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