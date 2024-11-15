Грант от США, новая вершина биткоина, доходы банков: главное за неделю
Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд. Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.
Биткоин пробил уровень сопротивления $93 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции.
Минфин привлек 26,4 миллиарда от продажи облигаций
Министерство финансов 12 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,48 млрд грн, что на 5,02 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 21,46 млрд грн.
Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4 миллиарда евро в пределах Ukraine Facility
Сегодня, 14 ноября, Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
За девять месяцев 2024 года банки получили 118 млрд грн чистой прибыли
За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд. грн. чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.
Фонд гарантирования возглавила Ольга Белая
Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил директором-распорядителем Фонда Ольгу Билай. Она приступает к своим обязанностям с 11 ноября.
Банк «Портал» прекратил осуществление банковской деятельности
16 сентября 2024 г. единственный акционер АО «Банк «Портал» принял решение прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердил План прекращения. Об этом говорится в сообщении банка.
Комментарии