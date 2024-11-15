Грант от США, новая вершина биткоина, доходы банков: главное за неделю

Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд. Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

Биткоин пробил уровень сопротивления $93 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции.

Минфин привлек 26,4 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 12 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,48 млрд грн, что на 5,02 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 21,46 млрд грн.

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4 миллиарда евро в пределах Ukraine Facility