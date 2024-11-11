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11 ноября 2024, 14:15 Читати українською

Фонд гарантирования возглавила Ольга Билай

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил директором-распорядителем Фонда Ольгу Билай. Она приступает к своим обязанностям с 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил директором-распорядителем Фонда Ольгу Билай.

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Подробности

Билай была назначена временной исполняющей обязанности директора-распорядителя с 18 июля 2024 года по истечении пятилетнего срока в должности Светланы Рекрут.

«Среди ключевых задач, которые мы ставим перед собой, — реформирование системы гарантирования в соответствии с европейскими требованиями с учетом перспектив членства Украины в ЕС. В частности, мы продолжим движение к распространению гарантий на юридических лиц и отдельные небанковские финансовые учреждения, а также будем последовательно работать над развитием действенной системы раннего реагирования», — отметила директор.

Еще одним важным направлением Билай очертила доведение до окончательных судебных решений требований к экс-владельцам обанкротившихся банков и возмещение ущерба, нанесенного российской агрессией, для расчетов с кредиторами банков и государством.

Кто такая Ольга Билай

По данным издания Finclub, карьеру в банковской сфере Билай начала в 2002 году: до апреля 2007 года работала в должности специалиста, а впоследствии — главная специалист управления корпоративного финансирования ПУМБ.

С 2007-го по 2017 год она работала в таких финучреждениях как «Омега Банк» («Сведбанк»), банки «Надра» и «Ощадбанк».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц работает с июля 2017 года. В августе 2019 года была назначена заместителем директора-распорядителя Фонда.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов назначается должность сроком 5 лет.

Читайте: Председатель Фонда гарантирования вкладов уходит с должности — Forbes

Напомним

Светлана Рекрут занимала должность директора-распорядителя Фонда по гарантированию вкладов физических лиц с июля 2019 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
11 ноября 2024, 16:09
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Опшэм ясно. Пару лет на раскачку, остальное время на передачу власти.
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