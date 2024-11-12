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12 ноября 2024, 8:13 Читати українською

За девять месяцев 2024 года банки получили 118 млрд грн чистой прибыли

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ. Об этом говорится в данных НБУ.

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли.
Фото: depositphotos

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На чем зарабатывают банки

В третьем квартале средняя доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться. Так, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 г. вырос на 14,5% (чистого портфеля — на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ — на 21,1%. В то же время стоимость фондирования несколько снизилась вслед за снижением рыночных депозитных ставок. Так что банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу.

Несмотря на дальнейшее увеличение затрат, операционная эффективность оставалась высокой. В то же время, высокое качество кредитного портфеля обусловило низкий уровень отчислений в резервы под кредитные риски.

Читайте: Чистая прибыль банков превысила 100 млрд в этом году

Убыточные банки

По итогам девяти месяцев 2024 только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.

Налог на прибыль

С ростом финансовых результатов увеличились и объемы начисленных банками налогов на прибыль, составлявших за этот период 35 млрд грн.

Рентабельность капитала банков за девять месяцев 2024 составила 45,8%, что ниже аналогичного показателя предыдущего года — 56,9%.

Читайте: НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки в июле

В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%. Это замедлит скопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики.

Напомним

За 2023 год, согласно уточненным данным, банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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