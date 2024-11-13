Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США
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Куда направят средства
Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.
Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.
Эти средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере $7,8 млрд, из которых уже мобилизовано $5,2 млрд.
Международное прямое финансирование бюджета Украины с начала полномасштабной войны превысило $100 млрд.
«Учитывая, что сегодня поступило $1,35 млрд от США, то всего $100,79 млрд», — отметил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Комментарии - 5
Так, а конкретно куди? Бо просто як дослідження пінгвінів — гуманітарні цілі, так і надання будинків для переселенців — гуманітарні цілі, бо переселенці назад на окуповані території повертаються, бо тут державі потрібні не українці, а розпил бабла і дослідження Антарктиди, де полярник зможе харчуватися так, як нині напевно 80% українців в Україні не зможуть собі дозволити харчуватися, з червоною і чорною ікрою, трьома видами вина, восьминогами і іншим))