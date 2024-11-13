Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США

Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Куда направят средства

Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Эти средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере $7,8 млрд, из которых уже мобилизовано $5,2 млрд.

Международное прямое финансирование бюджета Украины с начала полномасштабной войны превысило $100 млрд.

«Учитывая, что сегодня поступило $1,35 млрд от США, то всего $100,79 млрд», — отметил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.