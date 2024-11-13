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13 ноября 2024, 11:01 Читати українською

Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США

Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сегодня, 13 ноября, Украина получила безвозвратную помощь от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд.
Фото: pixabay.com

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Куда направят средства

Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Эти средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере $7,8 млрд, из которых уже мобилизовано $5,2 млрд.

Международное прямое финансирование бюджета Украины с начала полномасштабной войны превысило $100 млрд.

«Учитывая, что сегодня поступило $1,35 млрд от США, то всего $100,79 млрд», — отметил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+58
godvinik
godvinik
13 ноября 2024, 11:30
#
Ура, прокуроры-инвалиды будут с пенсией!
+
+13
asdf2024
asdf2024
13 ноября 2024, 11:35
#
Я так понимаю это последние гроши, а дальше Трамп закрутит кран.С другой стороны глядишь и патриотов на фронт погонят.
+
0
Я_ __
Я_ __
13 ноября 2024, 12:05
#
СЛАВА ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ!))
+
0
Я_ __
Я_ __
13 ноября 2024, 12:05
#
«Зазначається, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.»

Так, а конкретно куди? Бо просто як дослідження пінгвінів — гуманітарні цілі, так і надання будинків для переселенців — гуманітарні цілі, бо переселенці назад на окуповані території повертаються, бо тут державі потрібні не українці, а розпил бабла і дослідження Антарктиди, де полярник зможе харчуватися так, як нині напевно 80% українців в Україні не зможуть собі дозволити харчуватися, з червоною і чорною ікрою, трьома видами вина, восьминогами і іншим))
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 ноября 2024, 12:32
#
А вот педагогов надо бы сократить. Почти полмиллиона — это очень много с учетом того. что много детей уехали, да и по 8 уроков в день (у меня было 6) — это много, постоянно лоббировали увеличение пхаемого в головы информационного мусора, чтоб никого не увольнять, а только набирать. И так перебор, а в войну это точно лишнее.
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