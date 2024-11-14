Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Сегодня, 14 ноября, Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Положительная оценка Еврокомиссии открывает путь к направлению Украине второго регулярного транша (предоставляемого при условии выполнения индикаторов) в размере 4 млрд евро. Решение также должен принять Совет Е С .

Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных Планом Украины. Реформационные мероприятия включают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

В общей сложности в госбюджет уже поступило 12,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Ожидается, что следующий транш Украина получит до конца 2024 года.