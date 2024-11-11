Банк «Портал» прекратил осуществление банковской деятельности

16 сентября 2024 г. единый акционер АО « Банк «Портал» принял решение прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердил План прекращения. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

План прекращения осуществления банковской деятельности АО «Банк «Портал» согласован решением Национального банка № 356-рш от 1 октября 2024 года.

Банк прекращает предоставление отдельных банковских услуг (открытие новых счетов), определенных в части третьей статьи 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»: предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на свой риск", — говорится в сообщении банка.

Какие услуги прекращены

Банк не осуществляет кредитные операции в объеме, превышающем объем таких операций, сформировавшийся на конец операционного дня 02 октября 2024;

Банк не предоставляет новые кредиты.

«Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета любым клиентам не открываются», — говорится в сообщении.

Кто акционер банка

По данным НБУ, на 1 января 2024 года единственным акционером банка «Портал» был гражданин Украины Игорь Колосницин, которому принадлежало 100% акций структуры.