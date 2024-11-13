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13 ноября 2024, 16:45 Читати українською

Биткоин преодолел новую вершину в $90 тысяч

Биткоин пробил уровень сопротивления $90 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции. Об этом сообщает «Минфин».

Биткоин пробил уровень сопротивления $90 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США.

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Первая криптовалюта резко возросла после коррекции, наблюдавшейся во вторник и среду. BTC преодолел отметку в $91 тыс на момент написания. Это новый исторический максимум.

Ethereum также резко возрос после коррекции и сейчас торгуется на уровне $3280.

Толчком для роста рынка стали данные об инфляции в США, которая в октябре выросла на 2,6%, как и ожидалось. Такой показатель дает надежду на дальнейшее понижение ставки ФРС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+15
Bookseller
Bookseller
13 ноября 2024, 17:58
#
Продал только что 0.02 битка примерно по 92500, получил за вычетом комиссии 1719 евро на карту трасти плюс, теперь жду цену 102500, чтобы ещё 0.02 битка продать.
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0
Riojas
Riojas
13 ноября 2024, 18:15
#
Восхищаюсь вашей выдержкой)
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0
Kankakee
Kankakee
13 ноября 2024, 19:15
#
А це якась стратегія, тіпа: оцінити свої очікування і після досягнення певного рівня продати якусь частину скласти нові очікування і чекати досягнення нового рівня? 🙃 а откупатися теж після падіння до певного рівня очікувань +ліміт на час очікування? 😎
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0
bonv
bonv
13 ноября 2024, 17:59
#
Альти підтягнуться після переливу:)))
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0
Дмитро Ле
Дмитро Ле
13 ноября 2024, 18:50
#
Ти хоч знаєш що таке альти? Ти тільки копіпастити всюку фігню вмієш і нудіти тут.
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0
Kankakee
Kankakee
13 ноября 2024, 19:11
#
Так казали буде 250 к 🎃 - почекаємо і подивимося на рівень розвиненості в країнах першого світу жадібності 👻
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