Биткоин преодолел новую вершину в $90 тысяч

Биткоин пробил уровень сопротивления $90 тысяч сразу на открытии фондового рынка в США. Положительный импульс начался после опубликования отчета об инфляции. Об этом сообщает «Минфин».

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Первая криптовалюта резко возросла после коррекции, наблюдавшейся во вторник и среду. BTC преодолел отметку в $91 тыс на момент написания. Это новый исторический максимум.

Ethereum также резко возрос после коррекции и сейчас торгуется на уровне $3280.

Толчком для роста рынка стали данные об инфляции в США, которая в октябре выросла на 2,6%, как и ожидалось. Такой показатель дает надежду на дальнейшее понижение ставки ФРС.