Украинцы заработали на OnlyFans $80 миллионов в год

Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов . Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как выросли доходы

Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов.

«Налоговая имеет данные, например по OnlyFans, о поступлениях украинцев за 2020−2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги», — написал Железняк.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans уплатила в бюджет более 13,2 млн грн — Гетманцев

По его словам, речь идет о более чем 5000 человек, которые совокупно за эти годы получили от OnlyFans:

2020 год — примерно $8 млн доходов;

2021 год — более $35 млн доходов;

2022 год — почти $80 млн доходов.

Для сравнения, по данным Государственной таможенной службы, около столько же валюты в 2023 году Украина получила от экспорта шоколада и других продуктов с содержанием какао ($81,2 млн).

Железняк заметил, что сама платформа OnlyFans уже платит налоги в Украине, но авторы контента этого делать легально не могут, ведь за изготовление и размещение материалов, которые правоохранители могут расценить как порнографические, им грозит уголовное наказание.

Читайте: Заработки контент-мейкеров на OnlyFans достигли $20 миллиардов