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12 ноября 2024, 17:45 Читати українською

Украинцы заработали на OnlyFans $80 миллионов в год

Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов.
Фото: depositphotos

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Как выросли доходы

Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов.

«Налоговая имеет данные, например по OnlyFans, о поступлениях украинцев за 2020−2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги», — написал Железняк.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans уплатила в бюджет более 13,2 млн грн — Гетманцев

По его словам, речь идет о более чем 5000 человек, которые совокупно за эти годы получили от OnlyFans:

  • 2020 год — примерно $8 млн доходов;
  • 2021 год — более $35 млн доходов;
  • 2022 год — почти $80 млн доходов.

Для сравнения, по данным Государственной таможенной службы, около столько же валюты в 2023 году Украина получила от экспорта шоколада и других продуктов с содержанием какао ($81,2 млн).

Железняк заметил, что сама платформа OnlyFans уже платит налоги в Украине, но авторы контента этого делать легально не могут, ведь за изготовление и размещение материалов, которые правоохранители могут расценить как порнографические, им грозит уголовное наказание.

Читайте: Заработки контент-мейкеров на OnlyFans достигли $20 миллиардов

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 ноября 2024, 18:05
#
А якщо легалізувати, то буде більше виторгу і податків ніж з айтішки :)
+
0
Три літри
Три літри
12 ноября 2024, 18:33
#
Щоб закордонні *** заплатили українським моделям стільки бабла, скільки платять клієнти української айтішечки — треба *** майже в 100 раз більше.

Український експорт IT-послуг зменшується. За результатами 2023 року він становитиме $6,7−7,1 млрд.
https://forbes.ua/news/ukrainskiy-eksport-it-poslug-u-2023-rotsi-vpershe-ne-zroste-doslidzhennya-14122023−17893
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
12 ноября 2024, 18:22
#
Вот где бабки крутятся, а вы биткоин, биткоин
+
0
Три літри
Три літри
12 ноября 2024, 18:29
#
Жезелняк заздрить чи що? Його шанси на Онліфанс від'ємні.
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