Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель руководителя
Украинцы заработали на OnlyFans $80 миллионов в год
Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель руководителя
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Как выросли доходы
Доходы граждан Украины от размещения платного контента на платформе OnlyFans в 2022 году выросли до 80 миллионов долларов.
«Налоговая имеет данные, например по OnlyFans, о поступлениях украинцев за 2020−2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги», — написал Железняк.
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По его словам, речь идет о более чем 5000 человек, которые совокупно за эти годы получили от OnlyFans:
- 2020 год — примерно $8 млн доходов;
- 2021 год — более $35 млн доходов;
- 2022 год — почти $80 млн доходов.
Для сравнения, по данным Государственной таможенной службы, около столько же валюты в 2023 году Украина получила от экспорта шоколада и других продуктов с содержанием какао ($81,2 млн).
Железняк заметил, что сама платформа OnlyFans уже платит налоги в Украине, но авторы контента этого делать легально не могут, ведь за изготовление и размещение материалов, которые правоохранители могут расценить как порнографические, им грозит уголовное наказание.
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Український експорт IT-послуг зменшується. За результатами 2023 року він становитиме $6,7−7,1 млрд.
https://forbes.ua/news/ukrainskiy-eksport-it-poslug-u-2023-rotsi-vpershe-ne-zroste-doslidzhennya-14122023−17893