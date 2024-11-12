«Национальный кешбек»: на что украинцы чаще всего тратят деньги

Клиенты Приватбанка чаще всего тратят средства «Национального кешбека» на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета. Об этом говорится в сообщении банка.

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Куда тратят кешбек украинцы

Почти половина — 45,1% клиентов Приватбанка, получивших от государства кешбек за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт «Национальный кешбек» на пополнение счетов мобильных операторов.

Также более трети — 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% на оплату медицинских услуг.

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По данным банка, всем клиентам Приватбанка, кто уже получил кешбек от государства и оплачивает картой «Национальный кешбек»Mastercard от Приватбанка коммунальные услуги, мобильную связь, транспорт, медицинские услуги и т. д. , банком начисляется онлайн в программе лояльности «Привет» в Приват24 дополнительный кешбек 10% при подключении предложения в «Привет».

Сколько зачислено на карты

Сообщается, что сегодня уже 20,5 млн грн национального кешбека зачислено на карты более 400 тысяч клиентов Приватбанка, которые оформили в банке цифровую карту «Национальный кешбек» и подключили ее для участия в программе.

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Напомним

Программа кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

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Средства кешбека не будут облагаться налогом.