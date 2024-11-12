Клиенты Приватбанка чаще всего тратят средства «Национального кешбека» на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета. Об этом говорится в сообщении банка.
«Национальный кешбек»: на что украинцы чаще всего тратят деньги
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Куда тратят кешбек украинцы
Почти половина — 45,1% клиентов Приватбанка, получивших от государства кешбек за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт «Национальный кешбек» на пополнение счетов мобильных операторов.
Также более трети — 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% на оплату медицинских услуг.
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По данным банка, всем клиентам Приватбанка, кто уже получил кешбек от государства и оплачивает картой «Национальный кешбек»Mastercard от Приватбанка коммунальные услуги, мобильную связь, транспорт, медицинские услуги
Сколько зачислено на карты
Сообщается, что сегодня уже 20,5 млн грн национального кешбека зачислено на карты более 400 тысяч клиентов Приватбанка, которые оформили в банке цифровую карту «Национальный кешбек» и подключили ее для участия в программе.
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Напомним
Программа кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.
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Средства кешбека не будут облагаться налогом.
Комментарии - 4
Тоді втрачається вся мотивація. Як я розумію, задум такий:
-кешбек мотивує купувати українське, винагорода в ідеалі також витрачається на щось вітчизняне
-збільшується попит на made in Ukraine, від цього виграє економіка, бюджет, і як наслідок всі ми, в тому числі і ЗСУ
Сейчас модно, с разных «устройств» наделать «клонов» и «постить» или «ипсо» или явный антигосударственный бред , под вывеской «патриотичного громадянина».