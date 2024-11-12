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12 ноября 2024, 9:52 Читати українською

«Национальный кешбек»: на что украинцы чаще всего тратят деньги

Клиенты Приватбанка чаще всего тратят средства «Национального кешбека» на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета. Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты Приватбанка чаще всего тратят средства «Национального кешбека» на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета.
Фото: koda.gov.ua

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Куда тратят кешбек украинцы

Почти половина — 45,1% клиентов Приватбанка, получивших от государства кешбек за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт «Национальный кешбек» на пополнение счетов мобильных операторов.

Также более трети — 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% на оплату медицинских услуг.

Читайте: За октябрь в «Дии» насчитано 125 млн грн «национального кешбека»

По данным банка, всем клиентам Приватбанка, кто уже получил кешбек от государства и оплачивает картой «Национальный кешбек»Mastercard от Приватбанка коммунальные услуги, мобильную связь, транспорт, медицинские услуги и т. д., банком начисляется онлайн в программе лояльности «Привет» в Приват24 дополнительный кешбек 10% при подключении предложения в «Привет».

Сколько зачислено на карты

Сообщается, что сегодня уже 20,5 млн грн национального кешбека зачислено на карты более 400 тысяч клиентов Приватбанка, которые оформили в банке цифровую карту «Национальный кешбек» и подключили ее для участия в программе.

Читайте: «Национальный кешбек»: Украинцы получили первые выплаты более чем на 37 миллионов

Напомним

Программа кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Читайте: «Национальный кешбек»: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство

Средства кешбека не будут облагаться налогом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
12 ноября 2024, 10:29
#
Надо же… а я думала, что большинство средства от кешбека на нужды ЗСУ переведут… 🤔
+
+15
BobKickass
BobKickass
12 ноября 2024, 10:45
#
на нужды ЗСУ переведут

Тоді втрачається вся мотивація. Як я розумію, задум такий:
-кешбек мотивує купувати українське, винагорода в ідеалі також витрачається на щось вітчизняне
-збільшується попит на made in Ukraine, від цього виграє економіка, бюджет, і як наслідок всі ми, в тому числі і ЗСУ
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 ноября 2024, 10:50
#
Что бы это понимать. надо как минимум уметь думать (не говоря о наличии поверхностного образования), а сейчас, на этом «форуме» это не модно!
Сейчас модно, с разных «устройств» наделать «клонов» и «постить» или «ипсо» или явный антигосударственный бред , под вывеской «патриотичного громадянина».
+
+15
FogBRD
FogBRD
12 ноября 2024, 11:01
#
Для этого нужна мотивация в денежном выражении. революции по другому не делаються и мовные патрули за спасибо не ходят.
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