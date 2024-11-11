За 30 лет из Украины вывели за границу более $100 миллиардов — АРМА

За годы независимости из Украины выведено за границу более $100 млрд. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Елена Дума, передает Укринформ.

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«Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более $100 млрд как динамической цифре, которая находится за границей», — отметила Дума.

По ее словам, для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом.

Однако АРМА не может в таком случае выбирать покупателя самостоятельно, а обязано создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста, которые изберут организатора торгов по восьми критериям.

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Также она объяснила, что учитывается опыт продажи подобных активов — для яхт это может быть мировой аукционный дом, для недвижимости — агентство недвижимости, для произведений искусства — специализированные площадки.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Кабинет Министров согласовал Национальному агентству по розыску и менеджменту активов покупку военных облигаций на сумму $31 млн и 6,5 млн евро.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.

Ранее АРМА могла покупать военные облигации только по гривне.

На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около $15 млн.