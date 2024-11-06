В США выбрали нового президента, биткоин достиг новой вершины, евробонды Украины растут: главное за среду
По предварительным данным, Дональд Трамп набирает необходимые 270 голосов избирателей и вернется в Белый Дом после завершения каденции Джо Байдена. Республиканец довольно уверенно победил демократку Камалу Гаррис. На фоне этой новости финансовые рынки улетели вверх.
Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд
Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа
Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.
Международные резервы в октябре снизились на 6%
По состоянию на 1 ноября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $36 578,1 млн. В октябре они снизились на 6%.
Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции. Зеленский подписал закон
Президент подписал изменения в законы, пересматривающие функции НБУ и корректирующие правила работы рынков финуслуг (законопроект № 11043). Он вошел в пакет требований ключевого кредитора Украины — Международного валютного фонда. Ключевым разработчиком документа был НБУ.
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