В США выбрали нового президента, биткоин достиг новой вершины, евробонды Украины растут: главное за среду

По предварительным данным, Дональд Трамп набирает необходимые 270 голосов избирателей и вернется в Белый Дом после завершения каденции Джо Байдена. Республиканец довольно уверенно победил демократку Камалу Гаррис. На фоне этой новости финансовые рынки улетели вверх.

Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Международные резервы в октябре снизились на 6%

По состоянию на 1 ноября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $36 578,1 млн. В октябре они снизились на 6%.

Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции. Зеленский подписал закон

Президент подписал изменения в законы, пересматривающие функции НБУ и корректирующие правила работы рынков финуслуг (законопроект № 11043). Он вошел в пакет требований ключевого кредитора Украины — Международного валютного фонда. Ключевым разработчиком документа был НБУ.