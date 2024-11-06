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6 ноября 2024, 11:33 Читати українською

Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом говорится из котировок по данным Bloomberg, имеющихся в распоряжении ЭП.

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.
Фото: depositphotos

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Рост евробондов

  • С погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72% до 60,71 доллара.
  • С погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79% до 49,12 доллара.
  • С погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% — на 4,3% до 38,15 доллара.
  • С погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% — на 4,54%, до 50,37 доллара.
  • С погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80% до 46,63 доллара. Со ставкой 0% — на 4,44%, до 49,75 доллара.

Читайте: Украинские еврооблигации дорожают на фоне ожидания победы Трампа, — Bloomberg

В свою очередь, ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14%, до 73,44 долларов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+90
Prya
Prya
6 ноября 2024, 11:47
#
Даже не верится, что в высшую мировую политику наконец-то возвращаются взрослые
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 13:21
#
Скорее старики…

Средняя продолжительность жизни американцев в 2021 году составила 76,4 года.

Трампу уже 78 лет…
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0
AllexL
AllexL
6 ноября 2024, 13:22
#
Погоди пока, ибо слова и действия у политиков практически всегда различаются
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0
gucci
gucci
6 ноября 2024, 14:03
#
Торговельна війна між ЄС і США.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:41
#
США реально проигрывают Китаю торговую войну,
вот на евопейцах и будут отыгрываться…
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