Украинские евробонды растут на новостях о победе Трампа

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом говорится из котировок по данным Bloomberg, имеющихся в распоряжении ЭП.

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Рост евробондов

С погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72% до 60,71 доллара.

С погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79% до 49,12 доллара.

С погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% — на 4,3% до 38,15 доллара.

С погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% — на 4,54%, до 50,37 доллара.

С погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80% до 46,63 доллара. Со ставкой 0% — на 4,44%, до 49,75 доллара.

Читайте: Украинские еврооблигации дорожают на фоне ожидания победы Трампа, — Bloomberg

В свою очередь, ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14%, до 73,44 долларов.