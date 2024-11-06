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6 ноября 2024, 10:06 Читати українською

Трамп побеждает в выборах президента в США

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предполагают победу на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает «Европейская правда».

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предполагают победу на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Победа Трампа

Прогноз Decision Desk HQ (DDHQ), пишет The Hill, предусматривает, что Трамп победит в Пенсильвании и на Аляске, что обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы — при том, что еще остаются неисчислимыми несколько штатов, где кандидат от республиканцев гарантирован получит голоса коллегии выборщиков.

The New York Times считает победу Трампа «весьма вероятной», по этому прогнозу, он может получить до 306 голосов избирателей из необходимых 270. Камали Гаррис для победы нужно одержать преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но у них явно лидирует Трамп.

Прогноз от Fox News тоже считает, что Трамп победит, и это будет определено после его победы в Висконсине.

Перед этим стало известно, что Трамп побеждает в «шатких» штатах Северная Каролина и Джорджия, а также побеждает в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.

Также Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года была в меньшинстве, что обеспечит Трампу большое преимущество в случае возвращения на президентский пост.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+172
Владислав Пятковский
Владислав Пятковский
6 ноября 2024, 10:16
#
Появился реальный шанс окончания войны.
+
+39
Игорь УА
Игорь УА
6 ноября 2024, 10:28
#
Буде голодно і холодно без американської допомоги. Ось і всі шанси.
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 ноября 2024, 10:52
#
11 липня 2022 рік конгресвумен республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
6 ноября 2024, 10:56
#
Ви думаєте якщо буде менше грошей, то будуть менше красти? Ні, просто більшості доведеться меньше їсти.
+
0
Criptor82
Criptor82
6 ноября 2024, 10:22
#
Те що буде Рижий зрозуміло було ще місяць тому. А ось що буде далі, тут варіанти різні.
+
+70
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 ноября 2024, 10:24
#
Трамп переміг, також за республіканцями Сенат і Конгрес. серед республіканців є Вікторія Спартц яка прямо та чітко писала, що є невідкладна внутрішня проблема в Україні пов’язана із головою офісу президента. ZEкоманді приготуватись
+
0
Игорь УА
Игорь УА
6 ноября 2024, 10:25
#
Курсу гривні не позаздриш в 2025 році.
+
+15
TAN72
TAN72
6 ноября 2024, 10:53
#
Пора закупаться,скоро $ рекой литься перестанет
+
0
Prya
Prya
6 ноября 2024, 11:13
#
План победы!
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 ноября 2024, 11:29
#
Выборы признали, что однополярный мир закончился. Реглобализации не будет. Сторонники сохранения старой глобализации — утописты. Деление мира ускорится. Украина в расщелине, которая будет увеличиваться, со всеми вытекающими последствиями. Грубо — «выбранный» украинский путь не изменится, а только ускорится.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 ноября 2024, 11:39
#
«Пaпa, вoдкa пoдopoжaлa. Teпepь ты будeшь мeньшe пить?»… «Нeт, дoця, тeпepь ты будeшь мeньшe ecть»
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