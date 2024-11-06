Трамп побеждает в выборах президента в США

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Прогноз Decision Desk HQ (DDHQ), пишет The Hill, предусматривает, что Трамп победит в Пенсильвании и на Аляске, что обеспечит ему минимальные 270 голосов избирателей, необходимых для победы — при том, что еще остаются неисчислимыми несколько штатов, где кандидат от республиканцев гарантирован получит голоса коллегии выборщиков.

The New York Times считает победу Трампа «весьма вероятной», по этому прогнозу, он может получить до 306 голосов избирателей из необходимых 270. Камали Гаррис для победы нужно одержать преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но у них явно лидирует Трамп.

Прогноз от Fox News тоже считает, что Трамп победит, и это будет определено после его победы в Висконсине.

Перед этим стало известно, что Трамп побеждает в «шатких» штатах Северная Каролина и Джорджия, а также побеждает в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.

Также Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года была в меньшинстве, что обеспечит Трампу большое преимущество в случае возвращения на президентский пост.