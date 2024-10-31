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31 октября 2024, 9:28 Читати українською

Прибыль Volkswagen упала на 64% из-за спада продаж в Китае

Квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. В компании подчеркнули «острую необходимость» в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест, сообщает Financial Times (FT).

Квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае.
Фото: depositphotos

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Падение прибыли

С июля по сентябрь чистая прибыль компании снизилась до 1,57 млрд евро (в прошлом году показатель равнялся 4,34 млрд евро). Выручка автоконцерна сократилась до 78,5 млрд евро (на 0,5%). Компания прогнозирует, что в 2024 г. операционная прибыль составит около 18 млрд евро, что соответствует рентабельности примерно 5,6%.

По данным FT, компания объявила о результатах за несколько часов до переговоров с профсоюзами, требующими повышения зарплаты сотрудников на 7%.

За девять месяцев текущего года продажи автомобилей в Китае упали на 12% в связи с конкуренцией со стороны местных брендов. На 1% также снизились продажи в Западной Европе.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест в целях экономии. СМИ также сообщали о планах рабочих провести в этот день забастовку.

25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии.

Читайте: Китай призвал автопроизводителей прекратить инвестировать в страны ЕС

30 октября Европейский союз ввел более высокие тарифы, достигающие 45%, на электромобили из Китая, что усилит торговую напряженность между ведущими мировыми экспортерами.

Крупные европейские автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и BMW AG выступили против тарифов, опасаясь, что спор повредит их продажам в Китае в то время, когда они и так испытывают трудности.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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