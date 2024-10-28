Volkswagen планирует закрытие заводов и сокращение зарплаты

Volkswagen планирует закрыть, по меньшей мере, три завода из десяти в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест, а также снизить зарплаты на 10%. Об этом пишет газета Financial Times.

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Эта реструктуризация станет первой в истории компании за 87 лет, когда будут закрыты ее внутренние заводы, что обострит противостояние с профсоюзами. В настоящее время VW имеет 10 заводов и около 300 тысяч работников в Германии.

Volkswagen предупредил, что вынужден прибегать к радикальным мерам из-за высокой конкуренции в Китае, снижения продаж на других основных рынках и необходимости значительных инвестиций в переход на производство электромобилей.

Недавно компания уже второй раз за три месяца объявила о снижении прогноза прибыли, ссылаясь на «сложные рыночные условия».

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