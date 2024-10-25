Прибыль немецкого производителя автомобилей премиумкласса Mercedes-Benz в третьем квартале 2024 года упала на 64% до 1,2 млрд евро, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Об этом пишет Reuters
Прибыль Mercedes-Benz упала на 64%
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«Результаты третьего квартала не отвечают нашим амбициям», — заявил финансовый директор Харальд Вильгельм, добавив, что группа увеличит сокращение расходов.
На прибыль за июль-сентябрь 2024 года повлияли затраты на обновление моделей, а также жесткий рынок, особенно для новых версий внедорожников G-класса, которые будут представлены в следующем квартале.
На прибыль компании также повлияло сокращение спроса на предметы роскоши потребителей из Китая в условиях ослабления экономики.
Mercedes-Benz ожидает, что годовая продажа автомобилей будет несколько ниже предыдущего года, а продажа в четвертом квартале — на уровне третьего квартала.
В третьем квартале автопроизводитель дважды сократил годовой план прибыли, присоединившись к возрастающему количеству европейских конкурентов, обвиняющих ослабление китайского автомобильного рынка в падении прибылей и марже.
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