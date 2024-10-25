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25 октября 2024, 14:54 Читати українською

Прибыль Mercedes-Benz упала на 64%

Прибыль немецкого производителя автомобилей премиумкласса Mercedes-Benz в третьем квартале 2024 года упала на 64% до 1,2 млрд евро, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Об этом пишет Reuters

Прибыль немецкого производителя автомобилей премиумкласса Mercedes-Benz в третьем квартале 2024 года упала на 64% до 1,2 млрд евро, что значительно превысило прогнозы аналитиков.

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«Результаты третьего квартала не отвечают нашим амбициям», — заявил финансовый директор Харальд Вильгельм, добавив, что группа увеличит сокращение расходов.

На прибыль за июль-сентябрь 2024 года повлияли затраты на обновление моделей, а также жесткий рынок, особенно для новых версий внедорожников G-класса, которые будут представлены в следующем квартале.

На прибыль компании также повлияло сокращение спроса на предметы роскоши потребителей из Китая в условиях ослабления экономики.

Mercedes-Benz ожидает, что годовая продажа автомобилей будет несколько ниже предыдущего года, а продажа в четвертом квартале — на уровне третьего квартала.

В третьем квартале автопроизводитель дважды сократил годовой план прибыли, присоединившись к возрастающему количеству европейских конкурентов, обвиняющих ослабление китайского автомобильного рынка в падении прибылей и марже.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
25 октября 2024, 14:58
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А на кой китайцам мерс у них куча своих авто лучше и дешевле. Я уж молчу про БМВ которое стало ломучее как поделки автоваза.
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