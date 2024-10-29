Кабмин утвердил программу выплаты «тысячи Зеленского»

Когда можно будет потратить средства

«Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей», — сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.

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«Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров», — рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дию в течение зимы.

«Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года», — сказал он.

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