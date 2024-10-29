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29 октября 2024, 15:33 Читати українською

Кабмин утвердил программу выплаты «тысячи Зеленского»

Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен. Средства можно будет потратить в течение 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен.
Фото: kmu.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Когда можно будет потратить средства

«Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей», — сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Читайте: В-тысяча: помогут ли «дурацкие» деньги запустить экономику

«Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров», — рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дию в течение зимы.

«Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года», — сказал он.

Читайте: В Минэкономики объяснили, как получить деньги

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+15
bonv
bonv
29 октября 2024, 15:50
#
Народ військовим, вже на труси збирає а нелохи популізмом займаються… гроші роздають.
+
0
Я_ __
Я_ __
29 октября 2024, 16:11
#
Тобто в нас діра в бюджеті в 500 лярдів, немає чим платити військовим, половину забезпечення армії закривають благодійні фонди і волонтери, а ким чен зе з кабінетом казнокрадів України роздає по тисячі гривень, піднімає податки і робить кешбек за 3 лярди, «логічно», так точно скоро буде «потужна перемога незабаром», ага:)
+
0
Я_ __
Я_ __
29 октября 2024, 16:12
#
«Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів»

Цікава заява, прям «кожен і кожна» чи знов вибірково і з підводними каменями в умовах як завжди?))0)

Тисяча це класно, правда, на тиждень, на харчування дорослої людини, за тиждень тисячі нема)
+
0
Vadossssss
Vadossssss
29 октября 2024, 17:58
#
Не подобається,проходьте повз,а ось я не відмовлюсь і взагалі,непогана практика може з’явитися,треба щоб такі гроші частіше видавали.
+
+15
Я_ __
Я_ __
29 октября 2024, 16:13
#
«„Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року“, — сказав він.»

Ясно, чергова спроба заманити якомога більше людей в кабалу з розкриттям банківської таємниці, невже «національний кешбек» настільки поганий, що треба додатково взагалі всім підряд виплачувати тисячу, щоб відкрили картку)
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 октября 2024, 16:19
#
Эта самая странная придумка президента за все годы его правления… реально, такого уже точно никто не ожидал… 🙉
+
0
TAN72
TAN72
29 октября 2024, 17:01
#
Как пели-шоу продолжается.
+
0
Vadossssss
Vadossssss
29 октября 2024, 17:59
#
Частіше б таке шоу.
+
0
ramarren
ramarren
29 октября 2024, 17:28
#
Премьер-министр со серьезной мордой лица рассказывает, как его правительство во время войны осчастливливает население аж тысячей гривен
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 октября 2024, 17:46
#
Так у нас критическая нехватка денег и нужно повышать налоги или их избыток и можно по косарю просто так для разгона инфляции раздать?
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