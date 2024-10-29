Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен. Средства можно будет потратить в течение 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Кабмин утвердил программу выплаты «тысячи Зеленского»
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Когда можно будет потратить средства
«Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей», — сказал он.
По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.
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«Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров», — рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дию в течение зимы.
«Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года», — сказал он.
Комментарии - 10
Цікава заява, прям «кожен і кожна» чи знов вибірково і з підводними каменями в умовах як завжди?))0)
Тисяча це класно, правда, на тиждень, на харчування дорослої людини, за тиждень тисячі нема)
Ясно, чергова спроба заманити якомога більше людей в кабалу з розкриттям банківської таємниці, невже «національний кешбек» настільки поганий, що треба додатково взагалі всім підряд виплачувати тисячу, щоб відкрили картку)