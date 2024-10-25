В НКЦБФР оценили количество активных участников крипторынка в Украине

Количество активных пользователей криптовалютного рынка в Украине составляет около 3 млн. Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Максим Либанов во время форума Business & Legal Tax Forum, сообщает пресс-служба Комиссии.

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Он отметил, что сегодня юридическая база по регулированию виртуальных активов в стране отсутствует.

«Отсутствие законодательных норм создает правовую неопределенность, которая, по оценкам экспертов, привела к тому, что рынок криптовалют в Украине, охватывающий почти три миллиона активных пользователей, остается в серой зоне. У нас есть в стране значительный потенциал этого рынка и Комиссия работает над тем, чтобы создать для него правовое поле на основе европейских стандартов», — добавил Либанов.

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Также он рассказал о партнерских отношениях между НКЦБФР и НБУ. По словам Либанова, органы сотрудничают для создания качественного регулирования рынков, избегая непредсказуемых изменений, в частности, в налогообложении, которые могут негативно повлиять на бизнес.

Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку провела первый криптовалютный воркшоп по теме, стоит ли участникам этого сектора бояться регламента MiCA.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в первой половине 2025 года в Украине планируют легализовать криптовалюту.

Позже в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины подтвердили, что в начале 2025 могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине.