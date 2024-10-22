Украина может стать ключевым игроком на рынке криптовалют — НКЦБФР

Рынок виртуальных активов в Украине пока не урегулирован. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) прилагает значительные усилия для создания правового поля для обращения криптоактивов на основе лучших европейских практик, таких как MiCA и TFR. Это позволит контролировать деятельность в данной сфере и защищать права инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Украина остается ключевым игроком на криптовалютном рынке Восточной Европы, о чем свидетельствует опубликованный экспертами Chainalysis отчет — The 2024 Geography of Crypto Report.

Перспективы развития крипторынка

О перспективах развития криптовалютного рынка в Украине рассказал Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.

«Международная аналитика показывает всему миру, что у Украины большой потенциал стать ключевым игроком к рынку криптовалют, учитывая высокий уровень интереса к цифровым активам. Это естественный процесс, ведь большинство украинцев хорошо осведомлены в современных технологических финансовых процессах и инновациях настоящего.

За государством остается задача дать благоприятную регуляторную среду, вывести из тени рынок и построить понятную систему защиты прав инвесторов. Мы над этим активно работаем вместе с представителями рынка, Комитетом ВРУ, НБУ, юридическим сообществом и другими заинтересованными сторонами", — отметил Магомедов.

Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку провела первый криптовалютный воркшоп по теме, стоит ли участникам этого сектора бояться регламента MiCA.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в первой половине 2025 года в Украине планируют легализовать криптовалюту.

Позже в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине.