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22 октября 2024, 11:10 Читати українською

Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского газа — Bloomberg

Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе — сентябре этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе — сентябре этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Фото: depositphotos

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Экспорт газа

За первые девять месяцев этого года «Газпром» экспортировал в Китай 23,7 млрд куб. м газа (почти на 40% больше, чем за тот же период 2023 года), в Европу — 22,5 млрд куб. м газа, сообщает Bloomberg.

«Газпром» постепенно наращивает поставки газа в Китай по запущенному в конце 2019 года трубопроводу «Сила Сибири», проектная мощность которого составляет 38 млрд куб. м в год.

В прошлом месяце компания договорилась с China National Petroleum Corp (KHHK, крупнейшая китайская нефтегазовая компания) о дополнительных поставках в декабре.

Читайте: Газовое посредничество: сколько может принести украинскому бюджету транзит

Кроме того, «Газпром» планирует увеличить поставки в Китай еще на 10 млрд куб. м газа благодаря дальневосточному маршруту, который планируют запустить в 2027 году. Однако это «малая часть» того, что компания раньше поставляла в Европу, пишет Bloomberg. Так, в 2022 году россия экспортировала в европейские страны 61,3 млрд куб. м газа.

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Напомним

Страны ЕС в 2023 году импортировали 43 млрд куб. м трубопроводного газа из россии — на 75% меньше, чем в 2021-м (150 млрд куб. м), сообщала Еврокомиссия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
potator
potator
22 октября 2024, 11:18
#
У Китая газовый хаб, а у Украины porno хаб)
+
0
bonv
bonv
22 октября 2024, 11:33
#
Пора росію в китай перейменовувати. і губернію московську залишити.
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