Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского газа — Bloomberg

Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе — сентябре этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Экспорт газа

За первые девять месяцев этого года «Газпром» экспортировал в Китай 23,7 млрд куб. м газа (почти на 40% больше, чем за тот же период 2023 года), в Европу — 22,5 млрд куб. м газа, сообщает Bloomberg.

«Газпром» постепенно наращивает поставки газа в Китай по запущенному в конце 2019 года трубопроводу «Сила Сибири», проектная мощность которого составляет 38 млрд куб. м в год.

В прошлом месяце компания договорилась с China National Petroleum Corp (KHHK, крупнейшая китайская нефтегазовая компания) о дополнительных поставках в декабре.

Читайте: Газовое посредничество: сколько может принести украинскому бюджету транзит

Кроме того, «Газпром» планирует увеличить поставки в Китай еще на 10 млрд куб. м газа благодаря дальневосточному маршруту, который планируют запустить в 2027 году. Однако это «малая часть» того, что компания раньше поставляла в Европу, пишет Bloomberg. Так, в 2022 году россия экспортировала в европейские страны 61,3 млрд куб. м газа.

Читайте: «Медленная» Европа и план Марио Драги: что может выиграть Украина

Напомним

Страны ЕС в 2023 году импортировали 43 млрд куб. м трубопроводного газа из россии — на 75% меньше, чем в 2021-м (150 млрд куб. м), сообщала Еврокомиссия.