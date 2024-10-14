Подвоз наличных на лодках и отказ от агрессивного продвижения: как война изменила маркетинг

В условиях полномасштабной войны и экономических проблем финансовые компании не прекратили работу и продолжают работать над привлечением новых и удержанием старых клиентов. Как сейчас меняются подходы к этому процессу, обсудили эксперты отрасли во время конференции ROMI 2024.

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«Первой реакцией, когда началась полномасштабная война, стали нулевые расходы на маркетинг», — рассказал во время мероприятия CMO/CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук. По его словам, это вполне привычная история для бизнеса в это время, поскольку никто не был готов вкладывать деньги в развитие, когда неясно, что будет завтра.

Однако с течением времени рабочие процессы налаживались и компании возвращались к активной работе по привлечению клиентов. По убеждению Гелы Слюсарчука, сейчас самое важное в маркетинге — наличие стратегии. «Когда у тебя есть стратегия, нормальное позиционирование, когда ты можешь коммуницировать с клиентами, даже в условиях войны, и твои аргументы действенные для них, это позволяет компании выжить и даже расти», — объяснил Слюсарчук.

Во время полномасштабной войны его компания проводила исследования по двум направлениям. «Первый — это исследование самих себя. Мы концентрировались на анализе наших процессов и результатов, чтобы увидеть, где мы наиболее эффективны. Второй — поиск рынков, которых еще нет, но могут появиться, и именно туда мы и двигались», — вспоминает Гела Слюсарчук.

Директор по маркетингу финансовой компании Moneyveo Серафима Нехода обратила внимание на изменение приоритетов клиентов. «До полномасштабной войны основным запросом от клиентов была скорость принятия решения — готова ли компания предоставить кредит. Сейчас на первом месте честность и открытость. Клиент хочет самостоятельно и быстро проанализировать сайты финансовых компаний и сразу увидеть отличия в их предложениях», — отметила она.

О том, как подстроиться к приоритетам клиентов, говорила и co-founder Арсенал Страхование Марина Авдеева. «Для меня маркетинг начинается с исследования и экспертного заключения специалистов, которые должны ответить на один вопрос: что в нынешних условиях нужно сделать с нашим продуктом, чтобы его любили», — отметила она.

И наоборот — активное продвижение может иметь негативный эффект. Марина Авдеева привела такой пример: после начала войны всех интересовало страхование военных рисков, поэтому страховые компании начали продвигать такие продукты. Но получили большое количество хейта, мол, как вы можете думать о заработках, когда вокруг идет война.

Поэтому, убеждена Марина Авдеева, в первую очередь должен быть продукт, который действительно нужен клиентам. Например, когда многие люди начали работать онлайн, они хотели отказаться от страхования авто, потому что почти ими не пользовались. Тогда в ее страховой компании предложили новый продукт — страхование авто только на то время, когда владелец им пользуется, соответственно, и платить за страхование нужно только за этот период. После появления этого варианта многие клиенты выбирали именно его.

Если же говорить об офлайн-услугах, то, как отмечает директор по маркетингу Ощадбанка Сергей Грабчак, во многих регионах клиенты обращаются к тем компаниям, которые просто продолжают работать.

«Например, в 2022 году в Черниговской области были затопления, что не позволило российским войскам захватить населенные пункты, но некоторые города оказались изолированными. Для того, чтобы не останавливались финансовые услуги и люди могли рассчитываться, наши сотрудники, нарушая нормативы НБУ, завозили туда наличные на лодках», — рассказал директор по маркетингу Ощадбанка.

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Еще один пример, когда важнее всего просто не прекращать деятельность — работа отделения Ощадбанка в Херсоне на протяжении трех месяцев российской оккупации. Перестало оно работать только тогда, когда работников принудили к этому русские военные. «Поэтому часто пользователи выбирают те компании, которые просто предоставляют услугу», — подытожил Сергей Грабчак.

О ROMI 2024

Главная маркетинговая конференция года — ROMI 2024 — прошла 4 октября в Chamber Plaza в Киеве. Во время мероприятия проходили оживленные дискуссии и доклады о самых эффективных и действенных инструментах в маркетинге.

Организаторами ROMI 2024 выступили сайт «Минфин», а также международная CPA-сеть SalesDoubler и агентство медийной рекламы newage.

Партнером мероприятия выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская IТ-компания, которая более 12 лет разрабатывает программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

Кроме того, конференцию поддержал PSP Platon — один из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года. За это время клиентами стали более 1000 компаний.