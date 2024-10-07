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7 октября 2024, 20:00 Читати українською

Международные резервы сократились, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник

В сентябре международные резервы сократились до $38,9 млрд

По состоянию на 1 октября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

За 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $81,9 млрд

В январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд.

Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.

Курс доллара и евро на 7−11 октября: евровалюта снова станет «хитом» спекулятивных заработков

В мире снова неспокойно, что в ближайшее время добавит проблем и украинскому валютному рынку. А учитывая усиление военных действий агрессора на фронтах, да еще многих уже сугубо украинских экономических, налоговых и банковских нюансов, до конца октября на валютном рынке будет очень напряженная ситуация.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
7 октября 2024, 20:17
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Сьогодні 7 жовтня, в Україні подорожчає оформлення паспортних документів. Про це повідомляється на сайті державного підприємства «Паспортний Сервіс».
Зазначається, що з 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.
Згідно з повідомленням, нині тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:
Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
Обмін посвідчення водія — 950 грн;
Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
Проставлення апостиля — 650 грн.
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