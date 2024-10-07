Международные резервы сократились, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник

По состоянию на 1 октября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

За 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $81,9 млрд

В январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд.

Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.

Курс доллара и евро на 7−11 октября: евровалюта снова станет «хитом» спекулятивных заработков