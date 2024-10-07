Курс доллара и евро на 7-11 октября: евровалюта вновь станет «хитом» спекулятивных заработков

В мире снова неспокойно, что в ближайшее время добавит проблем и украинскому валютному рынку. А с учетом усиления военных действий агрессора на фронтах да еще и многих уже сугубо украинских экономических, налоговых и банковских нюансов, до конца октября на валютном рынке будет очень напряженно.

К международным событиям, которые косвенно повлияют и на поведение нашего валютного рынка в ближайшее время, можно отнести:

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Мало того, что периодически возникают разговоры о возможных ударах Израиля по ядерным объектам Ирана, так еще и массированные атаки на экономические объекты обеих сторон и постепенное втягивание в войну еще как минимум Ливана, уже привели к росту цен на нефть до $78 за баррель. Кроме того, усилились колебания пары евро/доллар, цена на золото закрепилась на уровне около $2 660 за унцию, а на всех мировых рынках, в том числе и валютном, царит нервозность.

Цена на нефть

Поведение пары евро/доллар за последнюю неделю

Стоимость золота (конец сентября — начало октября 2024 года)

Для Украины это все, в любом случае, плохо: рост цен на нефть приведет к подорожанию энергоносителей (читай, росту затрат в Украине на закупку топлива и обеспечение отопительного сезона 2024−2025 года). Это увеличит спрос на валюту для покупки импортных энергоносителей, что, в свою очередь, заставит НБУ более активно расходовать ЗВР для покрытия дефицита доллара на торгах.

Приближение выборов в США, заседание ЕЦБ и заявления ФРС. Приближение президентских выборов в США (они пройдут 5 ноября) — само по себе серьезный стресс для всех рынков, включая международный валютный. Кроме того, уже 17 октября состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам, а 7 ноября (то есть практически сразу после президентских выборов в США) — очередное заседание Федрезерва.

Сами по себе эти события серьезно «расшатают» пару евро/доллар, а недавние подтверждения ФРС о продолжении цикла снижения процентных ставок серьезно изменят поведение всех участников мирового финансового рынка.

Напомню, что ФРС в сентябре уже снизила базовую ставку сразу на 50 б.п. — до целевого диапазона 4,75−5,0% (впервые с 2020 года). При этом Федрезерв ожидает еще два снижения ставки на 25 б.п. в 2024 году и снижение ставки на 100 б.п. — в 2025 году.

Само по себе смягчение монетарной политики Федрезерва рынок еще как-то может заложить в свои расчеты, но формулировка регулятора о том, что комитет «решительно настроен на поддержку максимальной занятости в дополнение к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%» — оставляет ФРС массу возможностей для маневра и усиливает интригу на всех сегментах мирового финансового рынка.

В итоге пару евро/доллар будет в ближайшее время снова штормить, что будет немедленно сказываться на курсе евро в Украине относительно гривны.

Учитывая, что на этой неделе, 9 октября, будет опубликован протокол FOMC (то есть дилеры и спекулянты получат новые намеки на дальнейшее поведение Федрезерва), ралли на этой неделе по паре евро/доллар гарантированы как минимум в среду, 9 октября. А значит, и украинский межбанк по евро 9−10 октября будет «трясти».

Из украинских событий на наш валютный рынок в ближайшее время существенно повлияют:

11 октября вступят в силу повышенные нормативы резервирования средств банками на их корсчетах в НБУ. Эта дата приходится на пятницу, и остаток на корсчете в Нацбанке за 11 октября уже сделает резерв сразу за три дня (с учетом выходных), поэтому большинство крупных банков предпочтут подготовиться к завершению недели и накопить гривневой ликвидности к пятнице уже с учетом требований повышенного норматива резервирования.

Кто-то для этого уже сейчас активно закупается бенчмарк-ОВГЗ, которые покрывают часть резервирования, другие просто заберут часть средств с депозитных сертификатов или с межбанковского рынка. А некоторые вынуждены будут активно продавать валюту с валютной позиции, чтобы получить необходимую дополнительную гривневую ликвидность.

Кроме того, в ближайшее время часть банков будут проводить специальные акции по привлечению вкладчиков на гривневые вклады и средств на депозиты юридических лиц, чтобы таким образом обеспечить ресурсами соблюдение ужесточенного норматива.

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В любом случае, дефицит гривны на рынке — позитивный фактор для валютного рынка, с точки зрения удержания курса доллара и евро от нового существенного роста.

Обстановка на фронтах, атаки россии на украинскую критическую инфраструктуру, а также приближение осенне-зимнего отопительного сезона. Закупки госструктурами энергоносителей для обеспечения армии и ЖКХ для успешного прохождения нового отопительного сезона будут все серьезнее влиять на поведение межбанка.

В первую очередь на объем спроса на валюту со стороны госкомпаний и частных структур, которые занимаются поставкой ГСМ, энергетического оборудования и непосредственно электроэнергии, если отечественной электрогенерации в моменты повышенного спроса в октябре не будет хватать.

Нацбанк остается главным продавцом доллара на межбанке и периодически закрывает до 50−60% ежедневного спроса на торгах. А потому повышение спроса на валюту приведет к более активной трате золотовалютных резервов уже с октября этого года именно по этой статье импорта. По моим прогнозам, это будет (в зависимости от погодных условий, с октября 2024 года до марта 2025 года) ежемесячно дополнительно «съедать» $400−800 млн из резервов Нацбанка.

Единственным плюсом данной ситуации будет то, что благодаря почти монопольному положению Нацбанка, как основного продавца доллара на торгах, его тактика интервенций, их объемы и ценники и будут формировать курсовой тренд на межбанке.

Значительная часть товаров в Украине сейчас «завязана» на импорте, и это влияет на глобальное состояние цен в стране. Так что Нацбанку, который отвечает за ценовую стабильность в Украине, сейчас будет легче через курс влиять на инфляционные процессы. По крайней мере, в той их части, где он может, «двигая курс», частично сдерживать рост цен.

Это не значит, что НБУ будет активно укреплять гривну, чтобы остановить инфляцию, но то, что он хотя бы не будет активно играть «на повышение» курса доллара на межбанке, уже хорошо. Но и на особую ревальвацию гривны я бы тоже пока не рассчитывал. Дело в том, что укрепление гривны на валютном рынке сейчас невыгодно бюджету: на официальном курсе «завязаны» многие таможенные сборы и платежи, кроме того, при растущих ценах отчисления налогов также больше.

При значительном дефиците бюджета даже опосредованно через снижение валютного курса урезать доходы казны никто из чиновников Нацбанка сейчас не отважится.

В итоге НБУ через политику «гибкого курсообразования» все же будет постепенно девальвировать гривну, но при этом стараться максимально сглаживать излишние скачки котировок на межбанке и этим фактически управлять официальным курсом доллара в Украине.

Стремительного обвала нацвалюты, последствием которого станет новый внушительный рост цен, сейчас ожидать не стоит.

Прогноз курса доллара и евро на 7−11 октября

Межбанк

НБУ сохранит статус главного продавца доллара на рынке и «законодателя» по курсовому тренду на торгах. Принимая во внимание приближение отопительного сезона и необходимость финансирования импортных закупок для ЗСУ, особо экономить резервы в ближайшие дни у регулятора не получится. По моим расчетам, на этой неделе он потратит от $640 млн до $820 млн резервов для покрытия дефицита доллара на межбанке.

Курс евро в Украине относительно гривны по-прежнему будет зависеть от двух составляющих: поведения пары евро/доллар на мировых рынках и динамики курса доллара к гривне на нашем межбанке.

На период с 7 по 11 октября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,09 до 1,107 доллара за евро с максимальными колебаниями 9 октября, во время оглашения протоколов FOMC. Наиболее активным и напряженным на этой неделе на межбанке будет период с 8 по 10 октября, когда к украинской специфике работы нашего рынка добавятся еще и международные «раздражители» курса.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,74 до 45,94 гривен.

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Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,65 гривен.

Курс наличной евровалюты в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,60 до 46,20 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 45,00 до 45,95 грн.

Значительный разброс котировок по евро в разных банках и различных сетях обменников сделает эту валюту «хитом» спекулятивных заработков на этой неделе.