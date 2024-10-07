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7 октября 2024, 14:16 Читати українською

Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Укринформ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.

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«Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии», — сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

«На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы). Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет навёрстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся» и на вас", — заявил Фицо.

Он также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, включающий поддержку энергетической системы Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
7 октября 2024, 15:08
#
Це добре) Гарна новина від словацьких партнерів)
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
7 октября 2024, 15:14
#
Плата за дружбу. Я о трубе.
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