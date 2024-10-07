Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута — Фицо

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«Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии», — сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

«На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы). Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет навёрстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся» и на вас", — заявил Фицо.

Он также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, включающий поддержку энергетической системы Украины.