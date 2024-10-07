В январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров, говорится в сообщении Таможни.
За 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $81,9 млрд
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину
- Китай — $10,3 млрд,
- Польша — $5 млрд
- Германия — $3,9 млрд.
Куда экспортировали больше всего
- в Польшу — на $3,6 млрд,
- Испанию — на $2,1 млрд,
- Германию — на $2,1 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,7 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $8,8 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 65,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $6,8 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,7 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $17,9 млрд
- металлы и изделия из них — $3,4 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд
За 9 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 217,9 млн грн.
Комментарии