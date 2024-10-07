За 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $81,9 млрд

В январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров, говорится в сообщении Таможни.

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Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину

Китай — $10,3 млрд,

Польша — $5 млрд

Германия — $3,9 млрд.

Куда экспортировали больше всего

в Польшу — на $3,6 млрд,

Испанию — на $2,1 млрд,

Германию — на $2,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,7 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $8,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 65,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $6,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,7 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $17,9 млрд

металлы и изделия из них — $3,4 млрд

машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд