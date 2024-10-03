Главное за четверг: Национальный кэшбек, налогообложение международных посылок и в чем держать деньги

За первый месяц, когда действует программа «Национальный кэшбек», за приобретение отечественных товаров покупателям уже было начислено в общей сложности 42 млн грн, наши соотечественники активировали в «Действии» более 900 тыс. карт для получения этих бонусов. Минэкономики рассчитывает, что в программу присоединятся до 10 млн потребителей. Поэтому «Минфин» решил разъяснить, как это сделать и не упускать потенциальную выгоду.

Обложение международных посылок стоимостью до 150 евро планируют вернуть — Гетманцев

В Верховной Раде готовят законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, его вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом заявил глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Три знаменитых памятных монет Украины: как и сколько на них можно заработать

По просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о трех памятных и интересных монетах, которые позволили их владельцам отлично на них заработать. Причем иногда — даже в два мероприятия, что говорит о том, что вложения в нумизматике — это тоже периодически игра «в длинную».

Гривна, евро или доллар: В чем держать деньги в 2024 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Валюта или гривна: в чем лучше держать сбережения

Как менялся курс

Доллар также обесценивается

Процентные ставки

Наличные или депозиты

Как выбирать валюту

Может ли гривна быть доходнее доллара?

Пример портфеля

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил $3,2 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении НБУ.