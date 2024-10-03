Национальный кэшбек: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство
Главное за четверг: Национальный кэшбек, налогообложение международных посылок и в чем держать деньги
За первый месяц, когда действует программа «Национальный кэшбек», за приобретение отечественных товаров покупателям уже было начислено в общей сложности 42 млн грн, наши соотечественники активировали в «Действии» более 900 тыс. карт для получения этих бонусов. Минэкономики рассчитывает, что в программу присоединятся до 10 млн потребителей. Поэтому «Минфин» решил разъяснить, как это сделать и не упускать потенциальную выгоду.
Обложение международных посылок стоимостью до 150 евро планируют вернуть — Гетманцев
В Верховной Раде готовят законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, его вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом заявил глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Три знаменитых памятных монет Украины: как и сколько на них можно заработать
По просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о трех памятных и интересных монетах, которые позволили их владельцам отлично на них заработать. Причем иногда — даже в два мероприятия, что говорит о том, что вложения в нумизматике — это тоже периодически игра «в длинную».
Гривна, евро или доллар: В чем держать деньги в 2024 году (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
- Валюта или гривна: в чем лучше держать сбережения
- Как менялся курс
- Доллар также обесценивается
- Процентные ставки
- Наличные или депозиты
- Как выбирать валюту
- Может ли гривна быть доходнее доллара?
- Пример портфеля
Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил $3,2 млрд.
Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении НБУ.
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