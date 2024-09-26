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26 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Помощь США Украине, новый тип финучреждения и как бюджетно уложиться в драгоценные металлы

США выделили Украине новую военную помощь почти на $8 миллиардов — Зеленский

Соединенные Штаты выделили Украине новую военную помощь на сумму $7,9 млрд, а также ввели новые санкции против россии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

НБУ представил план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта № 12044 Верховной Радой позволит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию.

Серебро: как бюджетно уложиться в драгоценные металлы и стоит ли это делать сейчас

Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку в $2 600 за тройскую унцию. Ралли в золоте будет продолжаться на фоне перспективы снижения процентных ставок и роста геополитической напряженности, но серебро превзойдет золото по динамике роста в течение года, считают аналитики UBS. На чем основаны такие прогнозы, рассмотрим ниже.

Налоги против депозитов: Что будет с нашими деньгами (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • какие налоги на депозиты повышаются;
  • ставки по депозитам в Украине;
  • что будет с депозитами в Украине;
  • прогноз курса доллара и евро на период с 26 сентября по 2 октября.

Как начинающему купить криптовалюту и сколько это займет время

Начало цикла понижения ставок ФРС открывает новые возможности для роста криптовалют. Снизится стоимость кредитных денег, соответственно инвесторам будет проще привлекать средства, а их аппетит к риску будет расти. Для тех, кто еще не покупал криптовалюту, это может стать удачным временем, чтобы выйти на рынок. Поэтому «Минфин» пошагово расскажет, как начинающему быстро и без лишних трудностей приобрести криптовалюту.

ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%. Стоит отметить, что обновленный прогноз ЕБРР более оптимистичен, чем правительства Украины (2,7%), МВФ (2,5−3,5%) и НБУ (4,1%).

Источник: Минфин
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