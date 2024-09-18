Бизнес проиграл дискуссию о повышении налогов — Гороховский

После того как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу. Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский .

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Повышение налогов

17 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала увеличение налогов на 58 млрд. грн. в 2024 году и на 137 млрд. в 2025 году.

«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что в дискуссии бизнеса и правительства о повышении налогов бизнес проиграл. И в качестве вишенки на торте активным участникам сопротивления выписали налог 50% задним числом», — написал Гороховский.

Гороховский подчеркнул, что «когда бизнес проиграет, то не выиграет никто».

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и намерено до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии.