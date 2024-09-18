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18 сентября 2024, 9:43 Читати українською

Бизнес проиграл дискуссию о повышении налогов — Гороховский

После того как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу. Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

После того как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу.

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Повышение налогов

17 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала увеличение налогов на 58 млрд. грн. в 2024 году и на 137 млрд. в 2025 году.

«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что в дискуссии бизнеса и правительства о повышении налогов бизнес проиграл. И в качестве вишенки на торте активным участникам сопротивления выписали налог 50% задним числом», — написал Гороховский.

Гороховский подчеркнул, что «когда бизнес проиграет, то не выиграет никто».

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и намерено до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Riojas
Riojas
18 сентября 2024, 9:52
#
А какие налоги подняли именно бизнесу, м? Все налоги подняли манюпасам и фопикам, ну банкам оставили налог на прибыль с прошлого года
+
0
Три літри
Три літри
18 сентября 2024, 11:14
#
Податок банків з минулого року піднятий, якась вибіркова сліпота у манюпаса
+
+45
bonv
bonv
18 сентября 2024, 9:58
#
Народ України програв, коли вибрав нелохів з непрофанами до влади. Прозрівають вже…
+
0
bonv
bonv
18 сентября 2024, 9:58
#
Додушать бізнес…
+
0
R S
R S
18 сентября 2024, 10:31
#
Бизнес априори не может выиграть дискуссию про повышение налогов, т.к. бизнес является «дойной коровой» государства.
А чтобы «корова» давала больше «молока» (налогов), её надо меньше кормить и больше доить.
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