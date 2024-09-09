С 10 сентября Нацбанк вводит новые валютные ограничения, а некоторые смягчает
Новые валютные ограничения НБУ, прогнозы курсов доллара и евро: главное за понедельник
Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте.
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Доллар и евро 9−13 сентября: как на курс могут повлиять переговоры с МВФ
Учитывая, что вторая половина прошлой недели оказалась очень удачной для гривны, и она смогла отвоевать практически все ранее утраченные в конце августа-начале сентября позиции, в этот понедельник на валютном рынке Украины не ожидается особых сюрпризов ни по курсу доллара, ни по евро. Но уже со вторника по четверг ситуация начнет быстро меняться. Объясняем почему, что повлияет на курс доллара и евро в течение этой недели, 9−13 сентября.
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