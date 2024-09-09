Новые валютные ограничения НБУ, прогнозы курсов доллара и евро: главное за понедельник

Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте.

Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт

НБУ хочет ограничить использование одним лицом всех банков для обхождения лимита в 150 тыс. на выходные транзакции.

В «Дии» официально доступна услуга «брак онлайн», — Минцифры