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9 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Новые валютные ограничения НБУ, прогнозы курсов доллара и евро: главное за понедельник

С 10 сентября Нацбанк вводит новые валютные ограничения, а некоторые смягчает

Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте.

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Учитывая, что вторая половина прошлой недели оказалась очень удачной для гривны, и она смогла отвоевать практически все ранее утраченные в конце августа-начале сентября позиции, в этот понедельник на валютном рынке Украины не ожидается особых сюрпризов ни по курсу доллара, ни по евро. Но уже со вторника по четверг ситуация начнет быстро меняться. Объясняем почему, что повлияет на курс доллара и евро в течение этой недели, 9−13 сентября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 21:18
#
НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції.

Ви вже написали про спростування цього фейка

оце так ЗМІ
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