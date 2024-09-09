В «Дии» официально доступна услуга «брак онлайн», — Минцифры

В Дии официально запускают услугу онлайн-брака. Теперь жениться можно прямо в смартфоне. Как сообщают в Минцифре, Украина первой в мире запускает такую услугу.

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«Украина продолжает задавать тренды по цифровизации всему миру. Запустили первый официальный брак по видеосвязи в Дии. Это революционный сервис, полностью меняющий подход к предоставлению государственных услуг», — добавляют в Минцифры.

Как объясняется, брак онлайн особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом.

Теперь в несколько кликов можно подать заявление о браке, выбрать дату церемонии, изменить фамилию или оставить свою и жениться прямо на смартфоне.

«Не знаете, как креативно признаться любимому человеку и сделать предложение? Продумали все за вас — заходите в Дию и делайте предложение руки и сердца», — шутят в Министерстве.

Чтобы забрать свидетельство, тоже не придется куда-то ехать — цифровой документ автоматически подтянется в Дии в течение суток. Оригинал можно заказать доставкой по почте или курьером на дом.