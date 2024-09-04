Приложение «Резерв+» не будет работать пару часов

Сегодня, 4 сентября, в приложении «Резерв+» пройдут плановые технические работы. В течение двух часов он не будет работать — с 14:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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«Улучшаться будут функциональность и стабильность приложения. Все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ», — говорится в сообщении.

В Минобороны посоветовали пользователям приложения загрузить электронный военный документ в формате PDF, чтобы оно было под рукой на случай проверки.

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Напомним

18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).