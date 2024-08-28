Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен
Госдолг вырос, Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов: главное за среду
В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд.
Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов и других внешних обязательств — ЭП
Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.
Шмигаль: Дефицит бюджета на 2025 год $35 млрд. $20 млрд — покроем, а $15 — не хватает
Общий дефицит украинского бюджета на 2025 год составит 35 миллиардов долларов. Правительство знает, из каких источников можно покрыть $20 млрд дефицита, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на форуме «Украина 2024. Независимость».
Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов
Министерство финансов снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта № 11416-д о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
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