Минфин - Курсы валют Украины

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28 августа 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг вырос, Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов: главное за среду

Госдолг в июле увеличился более чем на 200 миллиардов гривен

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд.

Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов и других внешних обязательств — ЭП

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

Шмигаль: Дефицит бюджета на 2025 год $35 млрд. $20 млрд — покроем, а $15 — не хватает

Общий дефицит украинского бюджета на 2025 год составит 35 миллиардов долларов. Правительство знает, из каких источников можно покрыть $20 млрд дефицита, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на форуме «Украина 2024. Независимость».

Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов

Министерство финансов снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта № 11416-д о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 августа 2024, 20:50
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т. е. объявляют дефолт ?
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