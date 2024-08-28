Госдолг вырос, Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов: главное за среду

В июле 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $3,20 млрд.

Кабмин прекращает обслуживание ВВП-варрантов и других внешних обязательств — ЭП

Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

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