Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2024, 12:44 Читати українською

Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов

Министерство финансов снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта № 11416-д о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта № 11416-д о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.
Фото: Ярослав Железняк

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Что касается ресурса № 11416д, то он значительно уменьшился. Более чем в два раза. В 2024 году вместо 125 млрд грн, то уже сейчас планируют собрать 57,8 млрд грн», — отметил он.

В частности, от повышения военного сбора ожидают привлечь в бюджет 27,3 млрд грн, от налога 50% на банки — 27,3 млрд грн, от увеличения налогов на 1−2 группу ФЛП — 1,7 млрд грн, от авансовых взносов на АЗС — 1 млрд грн.

Также, по словам Железняка, две нормы законопроекта не успеют дать эффект в этом году — введение 1% военного сбора на ФЛП 3 группы и повышение налога на прибыль финансовых учреждений до 25%.

К тому же упали ожидания поступлений от законопроекта на 2025 год — с 350 млрд до 136 млрд грн.

Напомним

26 августа Железняк обнародовал доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также предоставление ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.

Читайте: Правительство готовит повышение налогов: самое вредное предложение для экономики

В то же время, в законопроекте остались нормы о повышении военного сбора (ВЗ) с 1,5% до 5%; установление ВЗ для ФЛП первой и второй групп в размере 10% МЗП (минимальной заработной платы), ВЗ в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога, а также установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в новой редакции).

Со своей стороны Гетманцев акцентировал, что отказ от инициативы 1% налога с оборота предприятий в доработанном законопроекте не привел к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), которое обсуждалось как альтернатива. По его словам, правительство также убрало из законопроекта ВЗ на «предметы роскоши».

Согласно тексту документа, Кабмин решил также отказаться от снижения порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45.

Читайте: Правительство предлагает облагать все посылки от зарубежных интернет-магазинов

«Если посчитать, сколько в этом году принесет дополнительных средств доработанный правительственный законопроект, то получится точно меньше 125 млрд грн. (…) Не имею расчетов, но похоже, что на 30−40 млрд грн уменьшили ожидание минимум», — отметил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
stas12345
stas12345
28 августа 2024, 13:16
#
Заморозять трохи пенсії, соц виплати і державні зарплати, буде норм
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 августа 2024, 13:42
#
А кто это такой? Или вопрос «с другой стороны».
Все знают что такое гр гетманцев и чьи интересы он преследует (далекие от государственные) при этом у него периодически появляется хоть какая то «законодательная инициатива». А вот какая инициатива проявляется у этого «молодого дарования»?
Если (во времени) отследить его «опусы». так это сплошная «болтология» с целью понравиться какой то группе населения! Желание постоянно напоминать о себе, привлекать к себе внимание…
так что пускай пишет что хочет…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 августа 2024, 14:03
#
Обирают народ как липку… Недаром желающих выехать отсюда навсегда заграницу — сейчас миллионы…
+
0
bonv
bonv
28 августа 2024, 14:05
#
Спочатку ляпнуть, а потім вуаля.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 августа 2024, 14:30
#
А в реальности будет «отрицательный рост» налогов, потому что в тень уйдут даже те кто их честно платил
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Markell, Mini Mi, Namasse и 36 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами