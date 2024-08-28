Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов

Министерство финансов снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта № 11416-д о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

«Что касается ресурса № 11416д, то он значительно уменьшился. Более чем в два раза. В 2024 году вместо 125 млрд грн, то уже сейчас планируют собрать 57,8 млрд грн», — отметил он.

В частности, от повышения военного сбора ожидают привлечь в бюджет 27,3 млрд грн, от налога 50% на банки — 27,3 млрд грн, от увеличения налогов на 1−2 группу ФЛП — 1,7 млрд грн, от авансовых взносов на АЗС — 1 млрд грн.

Также, по словам Железняка, две нормы законопроекта не успеют дать эффект в этом году — введение 1% военного сбора на ФЛП 3 группы и повышение налога на прибыль финансовых учреждений до 25%.

К тому же упали ожидания поступлений от законопроекта на 2025 год — с 350 млрд до 136 млрд грн.

Напомним

26 августа Железняк обнародовал доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также предоставление ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.

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В то же время, в законопроекте остались нормы о повышении военного сбора (ВЗ) с 1,5% до 5%; установление ВЗ для ФЛП первой и второй групп в размере 10% МЗП (минимальной заработной платы), ВЗ в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога, а также установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в новой редакции).

Со своей стороны Гетманцев акцентировал, что отказ от инициативы 1% налога с оборота предприятий в доработанном законопроекте не привел к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), которое обсуждалось как альтернатива. По его словам, правительство также убрало из законопроекта ВЗ на «предметы роскоши».

Согласно тексту документа, Кабмин решил также отказаться от снижения порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45.

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«Если посчитать, сколько в этом году принесет дополнительных средств доработанный правительственный законопроект, то получится точно меньше 125 млрд грн. (…) Не имею расчетов, но похоже, что на 30−40 млрд грн уменьшили ожидание минимум», — отметил Железняк.