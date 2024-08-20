Главное за вторник: Арест счетов, национальный кэшбек и рост цен на золото

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Арест счетов, национальный кэшбек и рост цен на золото

«Минфин» разбирал жалобы на арест счетов: блокируют ли уже карты уклонистов

Аресты банковских счетов остаются острой проблемой для украинцев. Больше всего страдают держатели карточных, текущих, депозитных и других видов счетов, которым резко отрезают доступ к деньгам. Поэтому количество жалоб потребителей финуслуг продолжает расти. «Минфин» выяснил, почему так происходит.

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку в $2550 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 20 августа, выросла на 0,4%, поднявшись до $2552 за унцию.

Официальный курс НБУ: Гривна упала до нового исторического минимума по отношению к евро

Нацбанк на 21 августа установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,81 грн. Европейская валюта подорожала на 21 копейку. Это новый исторический рекорд, который был зафиксирован вчера 20 августа, когда курс гривны опустился до 45,60 грн за евро.

Программу «єОселя» обновили: что изменилось

Теперь программа «єОселя» имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты «єВосстановлення» можно использовать в качестве первого взноса и новых возможностей для родственников ВПЛ.

Стоит ли Украине вводить европейскую регуляцию крипторынка

После обнародования в ноябре 2023 года законопроектов по налогообложению виртуальных активов (проект № 10225 и альтернативный № 10225−1) главная дискуссия развернулась именно по налогам. Однако в этом контексте разница в подходах к особенностям регулирования рынка в целом осталась менее заметной. Об особенностях этого процесса «Минфину» рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Национальный кэшбек: Правительство дало старт новому сервису в «Дие»

Украинцы получат до 3 тысяч гривен компенсации за покупку товаров локального производства ежемесячно. Правительство дало старт Национальному кэшбеку — программе поддержки граждан во время войны от Минэкономики, инициированной президентом.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами