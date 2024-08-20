Главное за вторник: Арест счетов, национальный кэшбек и рост цен на золото

Аресты банковских счетов остаются острой проблемой для украинцев. Больше всего страдают держатели карточных, текущих, депозитных и других видов счетов, которым резко отрезают доступ к деньгам. Поэтому количество жалоб потребителей финуслуг продолжает расти. «Минфин» выяснил, почему так происходит.

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку в $2550 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 20 августа, выросла на 0,4%, поднявшись до $2552 за унцию.

Официальный курс НБУ: Гривна упала до нового исторического минимума по отношению к евро

Нацбанк на 21 августа установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,81 грн. Европейская валюта подорожала на 21 копейку. Это новый исторический рекорд, который был зафиксирован вчера 20 августа, когда курс гривны опустился до 45,60 грн за евро.

Программу «єОселя» обновили: что изменилось

Теперь программа «єОселя» имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты «єВосстановлення» можно использовать в качестве первого взноса и новых возможностей для родственников ВПЛ.

Стоит ли Украине вводить европейскую регуляцию крипторынка

После обнародования в ноябре 2023 года законопроектов по налогообложению виртуальных активов (проект № 10225 и альтернативный № 10225−1) главная дискуссия развернулась именно по налогам. Однако в этом контексте разница в подходах к особенностям регулирования рынка в целом осталась менее заметной. Об особенностях этого процесса «Минфину» рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

Отзыв июля: почему за товар, приобретенный в интернете, можно попасть на двойную комиссию

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в июле. Им стал наш читатель под ником Vlad Akters. Этот отзыв может быть полезен тем нашим читателям, покупающим товары в интернете, и вот почему.

Национальный кэшбек: Правительство дало старт новому сервису в «Дие»

Украинцы получат до 3 тысяч гривен компенсации за покупку товаров локального производства ежемесячно. Правительство дало старт Национальному кэшбеку — программе поддержки граждан во время войны от Минэкономики, инициированной президентом.