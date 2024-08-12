Госдолг подешевел, обвал рубля, прогноз курса валют: главное за понедельник

С начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента. По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6168 млрд. грн., или $152,2 млрд. грн.

НБУ актуализировал список бенчмарк-ОВГЗ для банков

Нацбанк актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), благодаря которым банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Курская операция обвалила российский рубль

Российский рубль упал до минимума, который не фиксировали уже больше двух месяцев. Обвал произошел на фоне действий ВСУ, успешно продвинувшихся на территории России и доказавших, что путин не способен защищать собственное государство.

Курс доллара и евро на 12−16 августа: что делать, чтобы «не влететь» с курсом