НБУ актуализировал список бенчмарк-ОВГЗ для банков

Нацбанк актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), благодаря которым банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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С января прошлого года банки получили возможность относить определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ на покрытие до 50% объема обязательных резервов.

Так, с 11 августа 2024 года из перечня бенчмарк-ОВГЗ исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227045, учитывая его плановое погашение 7 августа 2024 года в полном объеме.

В перечень бенчмарк-ОВГЗ добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000232177, первое размещение которого Министерство финансов провело 6 августа 2024 года.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 августа 2024 года он содержит одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: 0228381, UA4000228811, UA4000229116 и новый UA4000232177.