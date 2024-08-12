Российский рубль упал до минимума, который не фиксировали уже больше двух месяцев. Обвал произошел на фоне действий ВСУ, успешно продвинувшихся на территории россии и доказавших, что путин не способен защищать собственное государство. Об этом пишет Financial Times.
Курская операция обвалила российский рубль
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С конца прошлой недели российская валюта потеряла 4% своей долларовой стоимости и торгуется за 90,6 руб.
Источник: Минфин
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