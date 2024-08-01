Главное за четверг: +1 госбанк, повышение налогов и свет в кредит

По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экспрезидента Мотор-Сичи Вячеслава Богуслаева взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества. После инвентаризации активов будет принято решение об их передаче в управление или продажу.

Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось отказать власти

Представителям бизнеса не удалось убедить министерство финансов отказаться от повышения налогов.

Свет в кредит: нюансы приобретения оборудования «от блекаутов», о которых не говорят вслух

В Украине набирает обороты кредитование под закупку оборудования от блекаутов — солнечных панелей, накопителей электроэнергии, инверторов, генераторов и т. д. С 20 июля стартовали льготные программы для частных домохозяйств и ОСМД. Впрочем, пока и среди частных потребителей, и у ОСМД немало страхов, связанных с «энергетическим» кредитованием.

Конец войны и дешевый газ: выгодно ли Китаю продолжение боев в Украине. Каким будет курс доллара (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и эксчленом Наблюдательного совета НБУ о: Китае и его экономических мотивах в войне в Украине и о курсе доллара и поведении валютного рынка Украины до конца лета 2024 года.

В июле НБУ продал рекордный объем валюты с начала года

В июле 2024 года Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года. В месяц регулятор продал $3,318 млрд, а купил около $2 млн.