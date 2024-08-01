Главное за четверг: +1 госбанк, повышение налогов и свет в кредит
По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экспрезидента Мотор-Сичи Вячеслава Богуслаева взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества. После инвентаризации активов будет принято решение об их передаче в управление или продажу.
Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось отказать власти
Представителям бизнеса не удалось убедить министерство финансов отказаться от повышения налогов.
Свет в кредит: нюансы приобретения оборудования «от блекаутов», о которых не говорят вслух
В Украине набирает обороты кредитование под закупку оборудования от блекаутов — солнечных панелей, накопителей электроэнергии, инверторов, генераторов
Конец войны и дешевый газ: выгодно ли Китаю продолжение боев в Украине. Каким будет курс доллара (видео)
В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и эксчленом Наблюдательного совета НБУ о: Китае и его экономических мотивах в войне в Украине и о курсе доллара и поведении валютного рынка Украины до конца лета 2024 года.
В июле НБУ продал рекордный объем валюты с начала года
В июле 2024 года Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года. В месяц регулятор продал $3,318 млрд, а купил около $2 млн.
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