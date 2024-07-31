Биткоин упал ниже $67 тысяч. В чем причина

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Падение биткоина

Во вторник в ходе торгов биткоин упал на 2,2% до $65 875, после чего несколько восстановился и торговался на отметке $66 600.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 23:59 (30 июля) стоимость биткоина составляет $66,169 за монету.

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Причина падения

По данным исследовательской компании Arkham Intelligence, в понедельник со счета, связанного с правительством США, было переведено $2 миллиарда биткоинов в новый адрес.

Казначейство США накопило миллиарды долларов в изъятых криптовалютах благодаря борьбе против таких платформ, как маркетплейс Silk Road, кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал превратить в стратегический резерв для казны страны в случае своего избрания.

Предыстория

Как писал «Минфин», на выходных в Соединенных Штатах состоялась Bitcoin Conference 2024, выступившая с поддержкой криптосообщества Дональд Трамп. Первая криптовалюта на выходных выросла и достигла почти $70 тыс.