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31 июля 2024, 8:20 Читати українською

Биткоин упал ниже $67 тысяч. В чем причина

Биткоин упал ниже $67 тысяч, поскольку трейдеры отреагировали на информацию о том, что правительство США может продать часть своих крупных криптовалютных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Биткоин упал ниже $67 тысяч, поскольку трейдеры отреагировали на информацию о том, что правительство США может продать часть своих крупных криптовалютных активов.
Фото: depositphotos

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Падение биткоина

Во вторник в ходе торгов биткоин упал на 2,2% до $65 875, после чего несколько восстановился и торговался на отметке $66 600.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 23:59 (30 июля) стоимость биткоина составляет $66,169 за монету.

Читайте: США станут главным майнером планеты: как изменит крипторынок президент Трамп

Причина падения

По данным исследовательской компании Arkham Intelligence, в понедельник со счета, связанного с правительством США, было переведено $2 миллиарда биткоинов в новый адрес.

Казначейство США накопило миллиарды долларов в изъятых криптовалютах благодаря борьбе против таких платформ, как маркетплейс Silk Road, кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал превратить в стратегический резерв для казны страны в случае своего избрания.

Предыстория

Как писал «Минфин», на выходных в Соединенных Штатах состоялась Bitcoin Conference 2024, выступившая с поддержкой криптосообщества Дональд Трамп. Первая криптовалюта на выходных выросла и достигла почти $70 тыс.

Просмотреть курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
31 июля 2024, 8:39
#
После того, как Трамп решил сделать стратегический запас биткоинов США, «демократы» решили срочно продать все имеющиеся биткоины… Вывод один, они уверены, что президентом станет Трамп, а Камала вряд ли сможет стать первой женщиной президентом США — не тот уровень для такого исторического события.
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