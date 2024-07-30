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30 июля 2024, 11:44 Читати українською

Марченко назвал сумму, необходимую Украине в 2025 году от международных партнеров

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере $12−15 млрд из-за того, что война будет продолжена и в следующем году. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере $12−15 млрд из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.
Фото: министр финансов. Сергей Марченко

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Что известно

Он напомнил, что при подготовке действующей программы по МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 2024 года, но этот прогноз не реализовался.

«Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет и в 2025 году и нам нужно иметь буфер», — сказал министр, оценив дополнительные потребности на 2025 год в $12−15 млрд.

Читайте: НБУ ожидает в этом году от международных партнеров около $38 млрд

По словам Марченко, эти оценки полностью соответствуют дискуссиям Минфина по МВФ.

«Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе», — сказал министр.

Вместе с тем, по мнению собеседника, Украина, повышая налоги, тоже должна дать сигнал партнерам и закрыть рот критикам, которые говорят, что вклад самой Украины недостаточен.

«Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет», — пояснил Марченко.

Сейчас, по его словам, согласно программе МВФ, заверений наших партнеров недостаточно, чтобы правительство могло подать в Раду сбалансированный бюджет на следующий год.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.

В июне государственный долг Украины увеличился еще на 53 миллиарда гривен. По состоянию на 30 июня он составил 6 триллионов 167,97 млрд грн или $152,16 млрд. В течение июня он увеличился на 52,71 млрд грн в гривневом эквиваленте, или на $1,16 млрд — в долларовом.

Повышение налогов: Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.

Читайте: В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

В июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
potator
potator
30 июля 2024, 11:57
#
Пора в обменных пунктах начинать продавать канабис, а на верхних этажах мерий и зданиях обанкротившихся банков легализовывать публичные дома, иначе что марченко весной повышать будет
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0
nitrolog
nitrolog
30 июля 2024, 12:09
#
«Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити»
Ні Марченко, це не рішення, це було б рішенням якби ви сказали що побороли сотні мільярдів, які в тіні знаходяться, що все працює і податки сплачується в повному обсязі і що вже нема де брати, тоді це було б рішенням, а так ви просто показуєте що вам не хочеться нічого робити і йдете начебто легким шляхом, от тільки ви не думаєте на 2−3 дні наперед…
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