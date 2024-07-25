Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения по реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CC в C. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

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Снижение рейтинга

«Снижение рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций относительно условий реструктуризации после принятия закона, позволяющего правительству приостановить выплаты по внешнему долгу, знаменует собой начало процесса, похожего на дефолт», — отметили в Fitch.

Соглашение с кредиторами представляет собой «обмен проблемных долгов», поскольку речь идет о списании основной суммы и процентов кредита, а также продлении сроков погашения.

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В агентстве отметили, что соглашение с держателями облигаций и закон о приостановлении долговых выплат соответствуют усилиям правительства выполнить четырехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ на сумму $15,6 млрд, предусматривающую реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга.

Напомним

22 июля Киев достиг принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины.

Достижение принципиальных договоренностей — это важный этап процесса реструктуризации государственного внешнего коммерческого долга Украины.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024—2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027−2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года; (2) соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года;) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028—2033 годах.