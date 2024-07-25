Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения по реструктуризации долга

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июля 2024, 10:10 Читати українською

Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения по реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CC в C. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CC в C.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение рейтинга

«Снижение рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций относительно условий реструктуризации после принятия закона, позволяющего правительству приостановить выплаты по внешнему долгу, знаменует собой начало процесса, похожего на дефолт», — отметили в Fitch.

Соглашение с кредиторами представляет собой «обмен проблемных долгов», поскольку речь идет о списании основной суммы и процентов кредита, а также продлении сроков погашения.

Читайте: Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу — Шмыгаль

В агентстве отметили, что соглашение с держателями облигаций и закон о приостановлении долговых выплат соответствуют усилиям правительства выполнить четырехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ на сумму $15,6 млрд, предусматривающую реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга.

Напомним

22 июля Киев достиг принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины.

Достижение принципиальных договоренностей — это важный этап процесса реструктуризации государственного внешнего коммерческого долга Украины.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024—2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027−2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.

Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и соответствуют целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: (1) соотношение долга к ВВП составит 82% к концу 2028 года; (2) соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года;) средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028—2033 годах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
potator
potator
25 июля 2024, 10:35
#
Прогноз похлеще алексового, расписали как рассказ про ту сторону луны
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Mini Mi и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами