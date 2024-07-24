Промышленная инфляция в Украине подскочила на 14% за месяц. Такого не было 30 лет

Промышленная инфляция на Украине за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд, пишет Forbes со ссылкой на Государственную службу статистики. На резкий скачок цен повлияло подорожание электроэнергии в июне.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992−1995 годов.

В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.

В частности, в энергетике показатель годовой промышленной инфляции достиг 48,1%, в добывающей промышленности — 10,8%, в перерабатывающей — 7,2%.

В начале 2022 года, когда изменение индекса цен производителей превысило 62% год к году, Национальный банк со ссылкой на собственные расчеты заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую в Украине слабо, пишет Liga.net. Увеличение ИЦП на 10% приводит около 1% прироста индекса потребительских цен.