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24 июля 2024, 11:15 Читати українською

Промышленная инфляция в Украине подскочила на 14% за месяц. Такого не было 30 лет

Промышленная инфляция на Украине за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд, пишет Forbes со ссылкой на Государственную службу статистики. На резкий скачок цен повлияло подорожание электроэнергии в июне.

Промышленная инфляция на Украине за месяц выросла на 14%.

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В последний раз более высокие темпы были только во время гиперинфляции 1992−1995 годов.

В годовом выражении (июнь 2024 года по июнь 2023 года) рост индекса цен производителей промышленной продукции ускорился до 26,7%.

В частности, в энергетике показатель годовой промышленной инфляции достиг 48,1%, в добывающей промышленности — 10,8%, в перерабатывающей — 7,2%.

В начале 2022 года, когда изменение индекса цен производителей превысило 62% год к году, Национальный банк со ссылкой на собственные расчеты заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую в Украине слабо, пишет Liga.net. Увеличение ИЦП на 10% приводит около 1% прироста индекса потребительских цен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+70
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 июля 2024, 11:26
#
Неожиданнно, да? У нас сейчас ПРОВАЛЬНЫЙ экономический блок правительства , они делают все наоборот .
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 июля 2024, 11:28
#
Якби лише економічний…
+
0
potator
potator
24 июля 2024, 11:52
#
Кучму геть
+
0
Prya
Prya
24 июля 2024, 12:02
#
Экономика мешает мобилизации для борьбы до последнего, а потому ее участь предрешена
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