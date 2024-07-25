Минфин - Курсы валют Украины

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25 июля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, продажа элитных иномарок и как купить крипту за гривну онлайн

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике. По его словам, если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабятся, в частности, вследствие возможного получения Украиной больших объемов финансовой поддержки, НБУ рассмотрит возможность более быстрого восстановления цикла снижения учетной ставки.

«Минфин» получил от НБУ фото фальшивых 500 гривен и публикует правила проверки подлинности банкнот

Продолжая информацию об увеличении количества фальшивых банкнот в Украине, Национальный банк предоставил редакции «Минфин» фотопример и описание такого подлога.

Продажа элитных иномарок бьет рекорды: кто и для кого на самом деле их скупает

До появления законопроекта о повышении налогов (в том числе и новых автомобилей) в Украине наблюдался настоящий ажиотаж на рынке премиальных авто. По данным Autoconsulting, в июне продажи дорогих машин выросли на 7%, но отдельные элитные марки побили даже довоенные рекорды продаж. Что стоит за ростом продаж премиальных машин сейчас, и как долго оно продлится, несмотря на войну, — выяснял «Минфин».

Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения по реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CC в C.

Как купить криптовалюту за гривну онлайн: пошаговая инструкция для начинающих

В начале июля курс биткоина резко просел и снизился до $55 тыс., но продолжалось падение недолго и он быстро восстановился до диапазона $62−65 тыс. Очередной взлет ключевой криптовалюты повысил внимание инвесторов к этому активу, в том числе и начинающих. «Минфин» решил разобраться, как легко и быстро смогут приобрести биткоин даже те, кто раньше не общался с криптовалютами.

Как заработать на украинских памятных монетах | Сколько стоят и как оцениваются монеты (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

украинские памятные монеты;
новые монеты от НБУ;
как выбрать монету для инвестиции.

Источник: Минфин
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