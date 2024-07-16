Миссия МВФ прибыла в Киев, бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны: главное за вторник

Команда Международного валютного фонда 16 июля начинает встречи с представителями властей Украины по бюджетным планам до конца года. Об этом заявил постоянный представитель учреждения в Украине Ваграм Степанян.

Очередной исторический максимум: НБУ повысил курс доллара на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.

Бизнес ожидает доллар по 41,62 гривен — опрос НБУ

Результаты опроса предприятий во ІІ квартале 2024 года свидетельствуют о снижении их деловой активности в следующие 12 месяцев. Бизнес усугубил ожидания девальвации национальной валюты.

Нацбанк в следующем году введет обязательное страхование залога по кредиту

Центробанк еще несколько лет назад планировал введение требований по обязательному страхованию залога по кредиту. Однако возник вопрос доверия к страховщикам, ведь в то время отсутствовали прозрачные показатели уровня их устойчивости, а заемщики могли принимать во внимание качество страховщиков.

Курс, налоги, крипта и денежные переводы: что пообещала Украина МВФ за $2,2 млрд

Снятие валютных запретов, эмиссия гривны, ограничение p2p-переводов населения, легализация криптовалюты, повышение налогов и многое другое. Все это описано в новом Меморандуме МВФ для получения транша в $2,2 млрд, который украинские власти подписали с международным кредитором и в июле опубликовали официальный перевод документа.