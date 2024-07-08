Гривна исторически упала в паре с евро, «Украинская биржа» прекратила работу: главное за понедельник

Нацбанк установил официальный курс на вторник, 9 июля. Гривна впервые упала ниже отметки 44,0781 грн в паре с евро. Об этом свидетельствуют данные НБУ. Это новый исторический минимум для украинской валюты.

«Украинская биржа» остановила работу из-за аннулирования лицензий

«Украинская биржа» с 8 июля прекратила работу по причине аннулирования лицензий.

МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину

В МВФ обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египт.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 июля: 4 угрозы для гривны, справится ли с ними НБУ