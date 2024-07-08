МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину

В МВФ обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Совет директоров МВФ, состоящий из 24 членов, представляющих 190 стран, входящих в состав антикризисного кредитора, и одного представителя руководства Фонда, намерен рассмотреть варианты предоставления странам послаблений во взыскании комиссионных средств.

В сообщении говорится о дополнительном сборе из стран, которые берут в долг больше своей квоты или дольше выплачивают ссуды по программам МВФ.

В МВФ объясняют, что дополнительные комиссии являются необходимой частью финансовой модели. Они препятствуют слишком большому заимствованию или долгосрочному погашению кредитов.

Сообщается, что, по мнению заемщиков, дополнительное собрание истощает ресурсы государства, которые могли бы тратиться на пищевые продукты и здравоохранение. Также сборы становятся все более карательными, учитывая высокую инфляцию и более высокие процентные ставки.

Высокие процентные ставки, особенно Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ сейчас превышает 8%. Это вдвое больше, чем в пандемии COVID-19.

Отмечается, что США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер собрания.

Ожидается, что окончательное решение о снижении дополнительных комиссий будет принято до конца текущего года.