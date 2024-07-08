МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июля 2024, 15:36 Читати українською

МВФ планирует снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину

В МВФ обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет. Об этом сообщает Bloomberg.

В МВФ обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий и штрафов, взимаемых с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египет.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Совет директоров МВФ, состоящий из 24 членов, представляющих 190 стран, входящих в состав антикризисного кредитора, и одного представителя руководства Фонда, намерен рассмотреть варианты предоставления странам послаблений во взыскании комиссионных средств.

В сообщении говорится о дополнительном сборе из стран, которые берут в долг больше своей квоты или дольше выплачивают ссуды по программам МВФ.

В МВФ объясняют, что дополнительные комиссии являются необходимой частью финансовой модели. Они препятствуют слишком большому заимствованию или долгосрочному погашению кредитов.

Сообщается, что, по мнению заемщиков, дополнительное собрание истощает ресурсы государства, которые могли бы тратиться на пищевые продукты и здравоохранение. Также сборы становятся все более карательными, учитывая высокую инфляцию и более высокие процентные ставки.

Высокие процентные ставки, особенно Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ сейчас превышает 8%. Это вдвое больше, чем в пандемии COVID-19.

Отмечается, что США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер собрания.

Ожидается, что окончательное решение о снижении дополнительных комиссий будет принято до конца текущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
8 июля 2024, 15:48
#
Гуд! Там комиссии конские, экономия должна быть существенной.
+
0
Vadim531
Vadim531
8 июля 2024, 16:08
#
О це пэрэмога так пэрэмога, можна напиться от радости!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами