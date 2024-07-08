Евро впервые выросло до 44 грн в официальном курсе

Нацбанк установил официальный курс на вторник, 9 июля. Гривна впервые упала ниже отметки 44 грн в паре с евро . Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс гривны к доллару на вторник, 9 июля, установлен на уровне 40,7000 грн/$ по сравнению с 40,5420 грн/$ в понедельник. 4 июля он опускался до исторического минимума на уровне 40,7599 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро снизился на 22 копейки — до 44,0781 грн за евро. Это новый исторический минимум.

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