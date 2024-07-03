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3 июля 2024, 20:00 Читати українською

Украина получила транш от МВФ на $2,2 млрд, гривна продолжает падение: главное за среду

Украина получила транш от МВФ на $2,2 миллиарда

В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.

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Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году.

Гривна продолжает падение: Официальный курс доллара вырос до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 3 июля, когда курс гривны по отношению к доллару составлял 40,7476 грн/$.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
3 июля 2024, 20:05
#
Незмінна тенденція:).
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 июля 2024, 21:20
#
На міжбанку гривня укріпилася…
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