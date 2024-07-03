Украина получила транш от МВФ на $2,2 млрд, гривна продолжает падение: главное за среду
В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.
НБУ планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах
Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.
Страны-члены НАТО выделят военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году — Reuters
Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году.
Гривна продолжает падение: Официальный курс доллара вырос до нового исторического максимума
Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 3 июля, когда курс гривны по отношению к доллару составлял 40,7476 грн/$.
Комментарии - 2