Украина получила транш от МВФ на $2,2 млрд, гривна продолжает падение: главное за среду

В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.

НБУ планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах

Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.

Страны-члены НАТО выделят военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году — Reuters

Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году.

Гривна продолжает падение: Официальный курс доллара вырос до нового исторического максимума