НБУ планирует облегчить предоставление банковских услуг в регионах — Пышный

Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью украинскому изданию Forbes.

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Такую лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким «банкам» будут менее жесткими, а возможности предоставления услуг — ограниченными.

Пышный рассказал, что проект закона о создании «оператора финансовой инклюзии» находится в стадии разработки.

Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях", — отметил глава НБУ.

Речь идет о привлечении почтовых операторов, ритейла и других бизнесов, имеющих компетенцию обслуживания «последней мили» (в логистике — решение проблемы доставки товаров отдельным конечным потребителям, проживающим в разных местах — ред.), уточнил Пышный.

Он отметил, что пока не готов раскрывать детали о формате работы «операторов фининклюзии».

Получив соответствующую банковскую лицензию, компании или, вероятно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах при ослабленных требованиях по сравнению с теми, что НБУ предъявляет к действующим сейчас банкам. Вместе с тем их деятельность будет ограничена.

Пышный отметил, что сейчас при поддержке Всемирного банка НБУ начал оценку регионов относительно доступности банковских услуг. Необходимые составляющие для запуска проекта, он рассчитывает получить до конца 2024 года.

«В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным. Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл», — заявил глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы банков в особый период.